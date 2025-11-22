Patriarhul Daniel transmite felicitări Patriarhului Ierusalimului la 20 de ani de la întronizare

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Teofil al III-lea la 20 de ani de la întronizarea ca Patriarh al Ierusalimului.

„În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ne exprimăm profunda apreciere pentru rodnica lucrare pastorală, misionară și duhovnicească pe care o desfășurați cu atâta râvnă spre binele Patriarhiei Ierusalimului”, se arată în mesajul Patriarhului Daniel.

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea a fost ales în data de 9/22 august 2005 Patriarh al Bisericii Ierusalimului şi întronizat în 9/22 noiembrie 2005.

Mesajul integral:

București/22 noiembrie 2025

Preafericirii Sale Teofil al III-lea,

Patriarhul Ierusalimului

Preafericirea Voastră,

Cu dragoste frățească în Hristos Domnul, dorim să adresăm Preafericirii Voastre calde felicitări cu prilejul aniversării a douăzeci de ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Ierusalimului.

Totodată, în numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ne exprimăm profunda apreciere pentru rodnica lucrare pastorală, misionară și duhovnicească pe care o desfășurați cu atâta râvnă spre binele Patriarhiei Ierusalimului.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să reverse asupra Preafericirii Voastre darurile Sale cele bogate și să vă dăruiască mult ajutor în păstorirea turmei lui Hristos care v-a fost încredințată.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu deosebită stimă și frățească dragoste în Domnul nostru Iisus Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române