Patriarhului Teoctist (7 februarie 1915 – 30 iulie 2007)

Patriarhul Teoctist s-a născut în anul 1915 în satul Tocileni, județul Botoșani, din familia părinților Dumitru și Marghioala Arăpașu, primind la botez numele Teodor.

A intrat ca frate la Mănăstirea Vorona în anul 1928, iar ulterior a viețuit la Mănăstirile Neamț și Cernica.

Este tuns în monahism la Mănăstirea Bistrița, sub numele Teoctist în data de 6 august 1935 și este hirotonit ierodiacon în data de 4 ianuarie 1937.

În anul 1940 s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, pe care o absolvă cinci ani mai târziu. În perioada studenției, a îndeplinit diferite funcții administrative în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La data de 1 martie 1945 a fost transferat la Centrul Eparhial din Iași, fiind hirotonit ieromonah în data de 25 martie 1945 și hirotesit arhimandrit în 1946.

Între anii 1945-1947 a fost preot slujitor, iar apoi mare Eclesiarh la Catedrala Mitropolitană din Iași și Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor (1946-1948). Concomitent cu aceste sarcini a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie din Iași. În data de 28 februarie 1950 a fost ales în funcția de Episcop vicar patriarhal cu titlul Botoșăneanul, fiind instalat în data de 5 martie a aceluiași an.

În perioada petrecută în funcția de Episcop vicar patriarhal a fost numit și secretar al Sfântului Sinod, rector al Institutului Teologic Universitar din București (1950-1954) și a condus diferite sectoare din cadrul Administrației Patriarhale.

Ales în demnitatea de Episcop la Arad, a fost instalat în data de 16 septembrie 1962, eparhie pe care a păstorit-o vreme de 10 ani (între decembrie 1969 – decembrie 1970, locțiitor de Episcop la Oradea). La 25 februarie 1973 a fost înscăunat în funcția de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei (28 ianuarie).

Patru ani mai târziu, în 25 septembrie 1977, a fost ales în demnitatea de Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei, fiind întronizat în data 9 octombrie 1977. Începând cu luna iulie a anul 1980 și până în ianuarie 1982 a îndeplinit și funcția de locțiitor de Mitropolit al Ardealului.

Ca urmare a trecerii la cele veșnice a Patriarhului Iustin, în 31 iulie 1986, a devenit locțiitor de Patriarh, demnitate în care a și fost ales în data de 9 noiembrie a aceluiași an. O săptămână mai târziu, la 16 noiembrie 1986, a fost întronizat ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungrovlahiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În timpul în care a păstorit Biserica Ortodoxă Română au existat numeroase schimbări sociale și civile, precum Revoluția din decembrie 1989 și schimbarea regimului politic.

După 21 ani de păstorire ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Teoctist a trecut la cele veșnice în data de 30 iulie 2007.

Foto credit: Basilica.ro