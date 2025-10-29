Radio Renașterea

Aniversări și comemorări

Patru ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gherasim Prodromitul

de | oct. 29, 2025

Părintele Gherasim Prodromitul, pe numele său de lume Gavrilă Mariș, s-a născut în 2 ianuarie 1979 în localitatea Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, într-o familie credincioasă. Părinți i-au fost Vasile și Ioana Mariș.

La vârsta de 12 ani a păşit pe drumul vieţii monahale, intrând ca frate la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Dragomireşti (Maramureş).

După  absolvirea seminarului teologic „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, a studiat teologia la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1999-2003), iar apoi a efectuat studii de master, inclusiv la Universitatea „Aristotel” din Salonic, Grecia.

În data de 8 septembrie 2005 a devenit frate la Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, iar în 2012 a primit tunderea în monahism, primind numele de Gherasim.

Tinerețe fără de moarte

La Schitul Prodromu a îndeplinit mai multe ascultări: secretar, bibliotecar, editor şi traducător. În perioada 2009-2010 a tradus cartea Cultura Duhului a ieromonahului Rafail Noica în limba greacă.

Frequent a fost implicat în activităţi misionare şi de promovare: reprezentant al schitului în parohii româneşti din Europa (Anglia, Irlanda, Belgia, Franţa, Italia) şi chiar în Coreea de Sud (2016, 2018).

Părintele Gherasim a trecut la Domnul pe 29 octombrie 2021, după o perioadă de suferinţă purtată cu răbdare şi seninătate. Avea doar 42 de ani.

„Tinereţea este perioada cea mai plină de bucurie, frumuseţe şi inteligenţă; dacă o dăruieşti lui Dumnezeu, eşti ca îngerii. Când trăieşti pentru Hristos, nu pierzi nimic — câştigi totul.” – monahul Gherasim Prodromitul.

Foto credit: Schitul Prodromu (Părintele Gherasim Mariș, în dreapta, alături de Părintele Pimen Vlad)

