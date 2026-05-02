Paul Ersilian Roșca: „Radio Renașterea, o instituție fanion în media bisericească din România”

„La această aniversare, când Radio Renaşterea, această instituţie fanion în media bisericească din România, împlineşte 27 de ani de emisie, gândul meu se îndreaptă cu recunoştinţă către toţi cei care i-au dat glas şi suflet de-a lungul timpului.

Colaborarea dintre Radio Renaşterea şi Muzeul Mitropoliei Clujului este una exemplară, fapt care mă bucură nespus.

Mulţumim şi ascultătorilor fideli, care au făcut din acest post de radio un spaţiu viu de lumină, credinţă şi speranţă.

Acum, la această aniversare, urez ca fiecare cuvânt rostit pe unde să ajungă în inimile oamenilor ca o binecuvântare, iar calea urmată de Radio Renaşterea să fie, pe mai departe, la fel de statornică şi de roditoare.

La mulţi ani!”

Dr. Paul Ersilian Roșca

Istoric și director al Muzeul Mitropoliei Clujului