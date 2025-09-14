Radio Renașterea

Pe Cel ce s-a răstignit pentru noi, veniți să-L lăudăm

Vorbe de înțelepciune

Praznice și sărbători:

„Pe Cel ce s-a răstignit pentru noi, veniți să-L lăudăm, că pe Acesta L-a văzut Maria pe lemn și a zis: Deși rabzi răstignire, Tu ești Fiul și Dumnezeul meu.”

