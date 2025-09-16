Pe creştin îl doare pentru toţi, vrea ca toţi să se mântuiască | Sfântul Porfirie Kafsokalivitul

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul:
„Pe creştin îl doare pentru toţi, vrea ca toţi să se mântuiască, toţi să guste din Împărăţia lui Dumnezeu. Acesta este creştinismul.”
ASCULTĂ LIVE
RADIO RENAȘTEREA
Nichifor Crainic: „Pacea şi buna învoire între oameni e concepută ca o expresie socială a iubirii de aproapele. Dar iubirea de aproapele nu e întemeiată pe interese. Iubirea adevărată, ca factor moral al solidarităţii omeneşti, e condiţionată de o sublimă...
Praznice și sărbători: „Pe Cel ce s-a răstignit pentru noi, veniți să-L lăudăm, că pe Acesta L-a văzut Maria pe lemn și a zis: Deși rabzi răstignire, Tu ești Fiul și Dumnezeul meu."
Sfantul Iustin Popovici: „Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte, Dumnezeu însă, prin învierea Lui, îi „condamnă” pe oameni la nemurire, în locul loviturilor pe care I le-au dat oamenii, El îi îmbrăţişează; în locul ocărilor, El le împărtăşeşte binecuvântări;...
Sfântul Simeon Noul Teolog: „Domnul a primit să ia asupra Sa chipul fiecărui om lipsit și să Se unească pe Sine cu fiecare, ca fiecare, văzând pe fratele său ca pe Dumnezeu, să-l primească și să-l socotească ca pe Acela și să deșerte avutul său spre slujirea lui,...
Părintele Sofronie Saharov: „Cine renunta la cruce, nu poate fi vrednic de Domnul și să devină ucenicul Lui. Adâncurile Ființei Divine sunt dezvăluite creștinului, atunci când el se răstigneste pentru Mântuitorul nostru. Crucea este temelia teologiei...
Sfântul Ierarh Luca al Crimeei: „Inima preotului este o inimă deosebită, care trebuie să strălucească mereu de credinţa în Iisus Hristos. Inima preotului trebuie să ardă ca un foc, să strălucească de la lumina Evangheliei, de la iubirea crucii lui Iisus...