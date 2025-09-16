Radio Renașterea

Pe creştin îl doare pentru toţi, vrea ca toţi să se mântuiască | Sfântul Porfirie Kafsokalivitul

Vorbe de înțelepciune

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul:

„Pe creştin îl doare pentru toţi, vrea ca toţi să se mântuiască, toţi să guste din Împărăţia lui Dumnezeu. Acesta este creştinismul.”

