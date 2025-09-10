Pe urmele Mitropolitului Bartolomeu și Patriarhului Iustinian – un pelerinaj cultural și spiritual evocat de Zenovia Zamfir la Radio Renașterea

Invitată în studio a fost doamna Zenovia Zamfir, scriitoare și vicepreședinte al Ligii Scriitorilor „Valeriu Anania” din Vâlcea, care revine cu bucurie la Cluj-Napoca, așa cum a devenit deja o frumoasă tradiție.

Domnia sa este inițiatoarea Pelerinajului Spiritual-Cultural pe urmele Marilor Ierarhi Vâlceni, Mitropolitul Bartolomeu și Patriarhul Iustinian, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție, ce reunește scriitori și oameni de cultură din întreaga țară. Pelerinajul nu este doar un itinerar geografic, ci și unul de suflet, o călătorie spirituală și culturală care aduce împreună credința, literatura și memoria ierarhilor.

În cadrul dialogului, doamna Zenovia Zamfir a dăruit și cea mai recentă apariție editorială, volumul „Mărturii în lumina icoanei Maicii Domnului”, o carte care completează armonios acest parcurs interior pe care îl propune cititorilor.