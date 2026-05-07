PEDITEL își extinde serviciile către diaspora. Prima linie dedicată părinților români va fi lansată în Marea Britanie

Fundația Părinți din România anunță extinderea internațională a programului PEDITEL, prin lansarea, începând cu luna iunie, a primei linii telefonice dedicate românilor din diaspora. Prima etapă a acestui demers vizează comunitatea românească din Regatul Unit, unde programul-pilot va deveni funcțional în următoarele săptămâni, lansarea oficială fiind programată pentru 6 iunie, la Manchester, cu sprijinul Consulatul General al României la Manchester.

Prin această inițiativă, PEDITEL devine prima fundație din România care își internaționalizează serviciile de telemedicină pediatrică, oferind părinților români din afara granițelor acces la sfat medical pediatric de urgență, în limba română, disponibil non-stop.

Noua linie telefonică vine în sprijinul familiilor românești din diaspora, pentru care accesul rapid la informații medicale de încredere, în limba maternă, poate face diferența în momente sensibile care privesc sănătatea copiilor.

Programul destinat românilor din Regatul Unit este susținut în această etapă din fonduri private, primii parteneri implicați fiind Allianz-Țiriac și Banca Transilvania. Începând din luna mai, PEDITEL deschide programul de susținere și către companii sau persoane fizice care doresc să contribuie la dezvoltarea serviciului.

Lansat în anul 2014, la Cluj-Napoca, PEDITEL a devenit, în timp, un reper important în medicina pediatrică la distanță, oferind gratuit consiliere medicală și depășind pragul de un milion de apeluri preluate de echipa sa de medici.

Extinderea către diaspora marchează un nou pas în misiunea programului: sprijin medical pediatric în limba română, oriunde există comunități românești.