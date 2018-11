PELERINAJ A.T.C.OR. CLUJ DE 3 ZILE

În perioada 9-11 noiembrie 2018, Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Cluj a organizat pentru 20 de tineri un pelerinaj deosebit în sudul țării, vizitând cu acest prilej Cazanele Dunării și Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu.

VINERI 9 noiembrie 2018

20 de tineri ne-am întâlnit dis-de-dimineață, pregătiți de drum. Prima oprire a fost la mănăstirea Dumbrava. Pictura recentă și acustica minunată a bisericii noi a mănăstirii ne-au impresionat în mod deosebit. Părculețul de animale a fost de asemenea prilej de bucurie copilărească.

În Alba Iulia, ne-am bucurat de Catedrala Reîntregirii, unde am cântat pricesne și cântece patriotice, am admirat cu respect busturile regelui Ferdinand și al Reginei Maria, ne-am simțit onorați să pășim pe unde a trecut Mihai Viteazu.

În Aiud, am fost cutremurați de martiriul celor care au fost prigoniți în temnițele comuniste.

La mănăstirea Prislop, am simțit motivul pentru care atât de mulți pelerini credincioşi spun că părintele Arsenie Boca face minuni în viața lor, iar la Sarmizegetusa am avut parte de o frumoasă lecție de istorie, bucurându-ne că am văzut părți din zidurile fostei capitale a Daciei.

Ajunși la mănăstirea Lainici, am fost primiți cu căldură de părintele stareț Ioachim, care ne-a poftit la masă și ne-a cazat. Slujba Privegherii, de la ora 21 la 2 noaptea, ne-a dat prilejul să gustăm o mică părticică din Rai, prin liniștea sufletească simțită, psalmii rostiți rar, în timp ce ne delectam cu icoanele privite doar la lumina lumânărilor.

SÂMBĂTĂ 10 noiembrie 2018

După participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ne-am pornit din nou la drum și am reușit să îmbinăm pelerinajul cu câteva obiective turistice. Oraşul Orşova a fost următorul obiectiv, de unde am început croaziera pe Dunăre. Valurile ne purtau bărcuța și privirile înspre priveliști care ne-au lămurit asupra faptului că într-adevăr „minunate sunt lucrurile Tale, Doamne!”.

Ne-am bucurat de plimbarea pe apă și de obiectivele pe care le-am întâlnit pe traseu: Cazanele Mari, Cazenele Mici, Chipul lui Decebal, Mănăstirea Macronia, Peştera Veteranilor. Multă bucurie ne-au adus şi comuniunea, prietenia și unitatea ce se legaseră deja între noi.

În momentele următoare, ne-am îndreptat sufletele înspre Mănăstirea „Sfânta Ana” de la Orșova, unde chiar dacă timpul petrecut a fost cel mai scurt, parcă ne-am încărcat cel mai mult de bucurie și liniște duhovnicească.

Cu zâmbetele în desagă, ne-am întors la Mănăstirea Lainici pentru a-I spune „Noapte bună!” lui Dumnezeu, Care S-a îngrijit de noi în aceste zile frumoase, cu vreme de primăvară în Noiembrie.

DUMINICĂ 11 noiembrie 2018

Duminică, am pus început bun zilei prin participarea la Sfânta Liturghie, la care unii dintre noi ne-am împărtășit. Apoi, am avut parte de un prânz delicios, după care, ne-am închinat la Icoana Maicii Domnului din Athos, aflată la subsolul mănăstirii. Ne-am luat rămas-bun și de la Sfântul Irodion de la Lainici, iar pelerinajul nostru a continuat.

Am ajuns la Mănăstirea Tismana. Ne-am închinat la Sfântul Nicodim, cel care a reintrodus monahismul de obște la români. Apoi, am vizitat Muzeul Tezaurului României. În perioada celui de Al Doilea Război Mondial, Mănăstirea Tismana a fost aleasă pentru a depozita în siguranță metalul prețios al țării noastre.

Am pornit apoi spre Târgu Jiu, unde ne-am oprit la „Coloana Infinitului” sau „Coloana Jertfei fără sfârșit”, dar și la celelalte opere celebre ale lui Constantin Brâncuși: „Poarta Sărutului” și „Masa Tăcerii”. Am admirat ultimele raze de soare ale zilei și ne-am intors la microbusul care ne aștepta să începem lungul drum spre casă.

Timpul a trecut repede, cu Acatistul Sfântului Mina, sărbătorit în acea zi, cu citirea Paraclisului Maicii Domnului, când, dupa fiecare aliniat ziceam “Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-i pe viețuitorii Mănăstirii Lainici” dar și cu multe, multe cântece propuse de către noi, participanții în pelerinaj.

După ce am luat cina în Hațeg, am fost îndemnați să ne exprimăm impresiile și sugestiile. Opinia fiecăruia a fost ascultată, iar în microbus au răsunat aprecieri mai ales față de viețuitorii mănăstirii Lainici, dar și recunoștință pentru mila Lui Dumnezeu.

Am ajuns la Cluj cu trupurile obosite, fețele bucuroase și sufletele încărcate de mulțumire pentru darul Lui Dumnezeu, de a trăi un pelerinaj atât de frumos, printre tinerii din ziua de azi, dar cu gândul către veșnicie.

Iată și câteva impresii ale tinerilor pelerini:

Ana Maria Ivu: „Acest pelerinaj a fost unul deosebit. Am reușit să mă bucur de momente încărcate de rugăciune, pace și liniște sufletească. Mi-a plăcut atmosfera caldă și plină de ospitalitate cu care am fost primiți la Mănăstirea Lainici. Bineînțeles că și celelalte obiective, au fost un plus.”

Mihai Bodea: „Mi-au plăcut în pelerinaj, mai mult decât frumoasele locuri pe care le-am vizitat, oamenii deosebiți cu care ne-am întâlnit! Îi menționez în special pe starețul Ioachim și pe călugării de la Mănăstirea Lainici. Am simțit că unirea Ardealului cu Țara s-a refăcut și prin noi. Slavă lui Dumnezeu că avem astfel de prilejuri frumoase de a petrece un weekend!”

Petru Lostun: „A fost cel mai interesant pelerinaj. De ce? Pentru că am fost alături de oameni minunați, alături de care am râs, m-am rugat și m-am bucurat de momente extraordinare. Sper sa ne revedem toți în aceeasi formație în următorul pelerinaj!”

Maria Nagy Moldovan: „Mi-a placut că am fost toți uniți și că ne-am distrat, dar mai tare mi-au plăcut locurile în care am mers pentru că mi-au redat liniștea și împăcarea sufletească pe care o căutam de mult timp!”

Georgiana Lăpuşte: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate, slavă lui Dumnezeu pentru soții Călugăr, care sunt unelte folositoare în mâinile Domnului, oferindu-ne ajutor in calea noastră spre mântuire. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o prin organizarea acestui pelerinaj!

Autori: Dana Bodea, Anamaria Călugăr şi Adelina Moldovan