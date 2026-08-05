Pelerinaj pedestru de la Schitul Găbud la Mănăstirea Nicula, în perioada 11–13 august

Liga Studenților din Cluj și tinerii de la Mănăstirea Oașa organizează, în perioada 11–13 august 2026, pelerinajul pedestru „Pe jos spre Nicula”, pe un traseu de aproximativ 92 de kilometri, parcurs în trei zile.

Plecarea va avea loc de la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud, județul Alba, iar destinația finală este Mănăstirea Nicula, unde participanții vor ajunge în apropierea marelui pelerinaj prilejuit de praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și este adresat celor care doresc să îmbine efortul fizic, rugăciunea, comuniunea și bucuria întâlnirii. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor înnopta în corturi și vor străbate mai multe zone pitorești din Transilvania.

Organizatorii le recomandă pelerinilor să aibă asupra lor cort și sac de dormit, încălțăminte comodă, șosete potrivite pentru mers îndelungat, pelerină de ploaie, ochelari și pălărie de soare.

La sosirea la Mănăstirea Nicula, tinerii se vor alătura miilor de credincioși veniți din întreaga țară pentru a participa la pregătirile și slujbele dedicate hramului așezământului monahal.

Înscrierile sunt deschise, iar formularul și informațiile complete sunt disponibile pe pagina organizatorilor.