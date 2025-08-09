Pelerinajul „La Nicula colo-n deal” va începe joi, 14 august, la ora 11:00, sub conducerea Părintelui Mitropolit Andrei

În Ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, joi, 14 august 2025, de la ora 11:00, Mitropolitul Andrei va conduce pelerinajul pe jos „La Nicula colo-n deal”, pe traseul tradițional de la Gherla la Mănăstirea Nicula.

Joi, 14 august 2025, de la ora 11:00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va conduce tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”. Evenimentul evocă momentul din 1699, când icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula, pictată de preotul ortodox Luca din Iclod, a lăcrimat vreme de trei săptămâni, devenind un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară.

Pelerinii vor porni pe jos din fața Bisericii „Sfântul Nicolae” din parcul central al Municipiului Gherla, urmând pe jos traseul de aproximativ 7 kilometri până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula, monument istoric de mare valoare.

Un moment deosebit al traseului îl va constitui oprirea la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, unde pelerinii se vor ruga pentru sufletele celor care au pătimit în temnițele comuniste, aducând astfel un omagiu în spiritul Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Pe parcurs vor mai fi opriri în fața bisericilor și troițelor, unde se vor rosti rugăciuni, iar localnicii îi vor întâmpina pe pelerini cu apă, cozonac și busuioc.

Programul liturgic va continua la altarul de vară al mănăstirii:

ora 18:00 – Vecernia Mare unită cu Litia;

ora 22:00 – scoaterea icoanei făcătoare de minuni din biserică, urmată de Utrenie și Prohodul Maicii Domnului;

ora 00:00 – procesiunea icoanei în jurul mănăstirii.

Vineri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, de la ora 9:00, tot la altarul de vară, Mitropolitul Andrei va oficia Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură.

Pelerinajul «La Nicula colo-n deal» a fost inițiat în 2011 de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei și, de atunci, mii de credincioși străbat, an de an, pe jos, drumul de la Gherla până la mănăstirea de pe colina Niculei, uniți în rugăciune și cântare.