Pelerinajul Tinerilor pe Jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula, Ediția a XVI-a

Pelerinajul Tinerilor pe Jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula, ajuns la ediția a XVI-a, s-a desfășurat sâmbătă, 21 martie 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Au participat peste 1200 de tineri, clerici și credincioși de toate vârstele, în frunte cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului.

Pelerinajul Tinerilor este o acţiune anuală, închinată Maicii Domnului, desfășurată în a cincea săptămână din Postul Paștilor, care constă în parcurgerea pe jos a 18 kilometri, de la Iclod până la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, judeţul Cluj, unde se află Icoana făcătoarea de minuni a Maicii Domnului.

Pelerinajul a debutat la ora 11:30, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit o rugăciune de binecuvântare și le-a adresat celor prezenți un scurt cuvânt de învățătură. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre rolul și semnificația pelerinajului, arătând că acesta este o mărturisire a credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a apreciat jertfa și râvna tinerilor participanți, dorindu-le un pelerinaj cu mult folos duhovnicesc, binecuvântat de Dumnezeu.

După primirea binecuvântării arhierești, tinerii s-au deplasat cu autocarele până la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Iclod, localitate unde a slujit pictorul Luca, cel care a pictat icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus de la Mănăstirea Nicula. De acolo, după un scurt moment de rugăciune, alături de Părintele Episcop Samuel Bistrițeanul, participanții au străbătut pe jos localitățile (pe traseul Iclod – Livada – Gherla), purtând ripide, icoane și toacă, intonând cântări în cinstea Maicii Domnului.

În jurul orei 15:30, a avut loc o primă oprire, la Biserica „Sfânta Treime și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Gherla, unde PS Părinte Samuel și participanții la pelerinaj au fost întâmpinați de protopopul de Gherla, preotul Iulian Paul Isip, alături de alți tineri din Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi Gherla (ATCOR Gherla), Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Dej (LTCOR Dej) și Asociația „Un dar mic pentru o bucurie mare” din Beclean, precum și de alți tineri din județul Bistrița-Năsăud, care s-au alăturat grupului de pelerini.

După pauza de masă, a început parcurgerea ultimilor şapte kilometri, făcând un mic popas și la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici” – Memorialul Gherla, situată pe Dealul Cărămidăriei, lângă cimitirul anonim – cu gropi comune – al deținuților politici din perioada comunistă. Astfel, în cimitirul deținuților politici a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru toți cei care, în timpul regimului comunist, și-au sacrificat viața în numele libertății și al credinței strămoșești.

Pelerinii au ajuns la Mănăstirea Nicula în jurul orei 18:30, fiind așteptați de viețuitorii așezământului monahal. O parte dintre pelerini au venit la acest pelerinaj cu bicicleta. Astfel, bicicliștii au parcurs traseul de aproximativ 57 de kilometri, de la Cluj-Napoca la Mănăstirea Nicula.

După ce s-au închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, pelerinii au participat la slujba Privegherii, oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, înconjurat de un sobor de clerici. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc.

Seara s-a încheiat cu agapa frățească oferită de obștea Mănăstirii Nicula și cu întoarcerea pelerinilor la casele lor.

Pelerinajul a fost organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, prin Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi Români (ATCOR) Cluj și Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi Români (ASCOR) – filiala Cluj-Napoca, în colaborare cu Asociația „Prietenii Bisericii Studenților” din Cluj-Napoca, Liga Studenților Cluj, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, Asociația Elevilor din Cluj, ATCOR Gherla, LTCOR Dej și Asociația „Un dar mic pentru o bucurie mare” din Beclean.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Sebastian Suărășan și Darius Echim / Mitropolia Clujului