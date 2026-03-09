Pelerinajul Tinerilor pe Jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula va avea loc în 21 martie

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează sâmbătă, 21 martie 2026, cea de-a XVI-a ediție a Pelerinajului Tinerilor pe Jos, de la Iclod la Mănăstirea Nicula, un eveniment dedicat Maicii Domnului și care reunește anual sute de tineri din județul Cluj și din împrejurimi. La pelerinaj va participa Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Evenimentul este organizat în colaborare cu mai multe organizații de tineret, între care A.S.C.O.R. Cluj și A.T.C.O.R. Cluj, alături de Asociația Prietenii Bisericii Studenților, Liga Studenților Cluj, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Asociația Elevilor Cluj. Pe traseu li se vor alătura și tineri din Gherla, Dej și Beclean.

Programul va începe la ora 11:30, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu o rugăciune și binecuvântarea oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. De aici, participanții vor pleca cu autocarele spre localitatea Iclod, punctul de start al pelerinajului.

Drumul pe jos, de aproximativ 17 kilometri, va urma traseul Iclod – Livada – Gherla – Nicula, într-o atmosferă de rugăciune, cântări religioase și comuniune între tineri. În jurul orei 15:30, pelerinii vor face o oprire la Biserica „Sfânta Treime și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Gherla pentru odihnă și masă, iar dacă va fi posibil, va fi săvârșită și o slujbă de pomenire la Memorialul Gherla pentru cei care au pătimit în temnițele comuniste.

Ultima parte a traseului va continua spre Mănăstirea Nicula, unde pelerinii vor ajunge în jurul orei 18:45, pentru închinare la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și participare la slujba Vecerniei. După cină, pelerinii se vor întoarce cu autocarele la Cluj-Napoca.

Organizatorii îi invită pe preoți să participe împreună cu adolescenții și tinerii din parohiile lor la acest pelerinaj, desfășurat sub ocrotirea Maicii Domnului și devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante evenimente de spiritualitate pentru tinerii din eparhie.