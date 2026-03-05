Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Episcopia Sălajului

Peste 160 de tineri și copii au fost prezenți la o întâlnire catehetică organizată în Episcopia Sălajului

de | mart. 5, 2026

Peste 160 de copii și tineri au participat, sâmbătă, la întâlnirea catehetică „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, organizată în Parohia Crasna din Episcopia Sălajului.

Evenimentul a început cu o rugăciune și un cuvânt de bun venit, adresat de părintele Sorin Șandor.

Cateheza a fost susținută de părintele Petru Ardelean, inspector eparhial. Preotul le-a vorbit tinerilor despre Ortodoxie ca mod de viață și despre identitatea creștin-ortodoxă.

Tinerii au ascultat și un mesaj din partea președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.

Partea a doua a evenimentului a constat în jocuri și activități sociale, desfășurate la căminul cultural din Crasna.

Printre activități s-au numărat și atelierele de creație, în care unii dintre participanți au realizat mici icoane, iar alții au modelat sau pictat cruciulițe de lut.

Foto credit: Episcopia Sălajului

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Episcopia Sălajului
Slujire arhierească la Mănăstirea Bălan

Slujire arhierească la Mănăstirea Bălan

La sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Bălan, județul Sălaj. Cu acest prilej, de la ora 10:00, pe altarul de vară al...

Binecuvântare arhierească în Parohia Hereclean

Binecuvântare arhierească în Parohia Hereclean

În Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată), 28 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în Parohia Hereclean, Protopopiatul Zalău, cu prilejul sfințirii noii capele mortuare din localitate. Cu acest prilej, de la ora...