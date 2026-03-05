Peste 160 de tineri și copii au fost prezenți la o întâlnire catehetică organizată în Episcopia Sălajului

Peste 160 de copii și tineri au participat, sâmbătă, la întâlnirea catehetică „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, organizată în Parohia Crasna din Episcopia Sălajului.

Evenimentul a început cu o rugăciune și un cuvânt de bun venit, adresat de părintele Sorin Șandor.

Cateheza a fost susținută de părintele Petru Ardelean, inspector eparhial. Preotul le-a vorbit tinerilor despre Ortodoxie ca mod de viață și despre identitatea creștin-ortodoxă.

Tinerii au ascultat și un mesaj din partea președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.

Partea a doua a evenimentului a constat în jocuri și activități sociale, desfășurate la căminul cultural din Crasna.

Printre activități s-au numărat și atelierele de creație, în care unii dintre participanți au realizat mici icoane, iar alții au modelat sau pictat cruciulițe de lut.

Foto credit: Episcopia Sălajului