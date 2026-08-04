Peste 2.000 de credincioși au participat la concertul de pricesne „O, Măicuță Sfântă!”, la Bistrița

Peste 2.000 de credincioși au participat duminică, 2 august, la cea de-a VIII-a ediție a concertului de pricesne „O, Măicuță Sfântă!”, desfășurat la Catedrala Ortodoxă „Coroana” din Bistrița.

Evenimentul a debutat cu Slujba Paraclisului Maicii Domnului, săvârșită în prezența Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, care a rostit rugăciuni de binecuvântare pentru miile de credincioși și un cuvânt de învățătură. Catedrala s-a dovedit neîncăpătoare, numeroși participanți urmărind momentele de rugăciune și concertul din piața aflată în fața lăcașului de cult.

Gazdele manifestării au fost părintele protopop Marius Pintican, împreună cu părinții Nicolae Feier și Vasile Beni, iar la eveniment a fost prezent și primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany.

În cadrul concertului au interpretat pricesne Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna, Mirela Petruș, Viorica Ciui, Alina Ceuca, Cristina Scurtu, Andreea și Maria Pavelean, Larisa Bozbici, Mădălina Oltean, Teodora Florea, Florina Bălan, Cornelia Bodescu și Silviu Avram, oferind publicului momente de aleasă trăire duhovnicească.

Concertul a fost prezentat de Menuț Maximinian, directorul ziarului Răsunetul. Evenimentul a fost organizat de Ziarul „Răsunetul”, în colaborare cu Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și Protopopiatul Ortodox Bistrița, confirmând încă o dată locul pe care această manifestare îl ocupă între evenimentele religioase dedicate cinstirii Maicii Domnului din județul Bistrița-Năsăud.