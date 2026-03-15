Peste 5.700 de elevi clujeni participă la simularea Evaluării Naționale 2026

Începând de luni, 16 martie 2026, elevii claselor a VIII-a vor susține probele scrise din cadrul simulării naționale a examenului de Evaluare Națională.

În județul Cluj participă 5.754 de elevi, dintre care 4.350 din mediul urban și 1.404 din mediul rural. În municipiul Cluj-Napoca, simularea va fi susținută de 3.203 elevi, dintre care 3.014 învață în unități de învățământ de stat, iar 189 sunt elevi ai școlilor private.

Simularea începe luni, 16 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, urmată marți, 17 martie, de proba scrisă la Matematică, iar miercuri, 18 martie, de proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care studiază în limbile minorităților naționale.

Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, iar timpul de lucru pentru fiecare probă este de două ore, calculat din momentul în care se finalizează completarea casetei de identificare din broșura cu subiecte.

Lucrările elevilor vor fi scanate și încărcate pe platforma națională de evaluare digitalizată, urmând să fie evaluate aleatoriu de profesori evaluatori din alte județe. Rezultatele vor fi comunicate în data de 30 martie 2026.

Potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, rezultatele simulării nu se contestă, nu sunt publice și nu vor fi afișate, fiind comunicate individual elevilor de către profesorii de la clasă. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui, notele pot fi trecute în catalog.

În toate sălile în care se desfășoară probele sunt instalate sisteme de supraveghere video și audio. Pentru redactarea lucrărilor elevii vor folosi stilou sau pix cu pastă albastră, iar pentru realizarea figurilor geometrice este permisă utilizarea creionului.

Elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de adaptări specifice tipului de deficiență, conform procedurilor stabilite pentru asigurarea egalității de șanse în cadrul examenelor naționale.

Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, a subliniat că simularea reprezintă un demers educațional important pentru elevi, oferindu-le posibilitatea de a se familiariza cu structura subiectelor, cu modul de desfășurare a examenului și cu gestionarea timpului de lucru. În același timp, rezultatele obținute vor constitui un reper pentru cadrele didactice în ajustarea procesului didactic, în vederea îmbunătățirii pregătirii elevilor pentru examenul propriu-zis din luna iunie.