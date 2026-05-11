Peste 7.000 de elevi clujeni susțin în aceste zile Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a

Unitățile de învățământ din județul Cluj sunt cuprinse, în perioada 12-15 mai 2026, în calendarul Evaluărilor Naționale standardizate pentru elevii claselor a II-a. Peste 7.200 de școlari vor trece prin probele menite să evalueze competențele fundamentale dobândite la început de drum școlar.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, dintre cei 7.217 elevi înscriși, marea majoritate provin din mediul urban, municipiul Cluj-Napoca însumând un număr de 3.851 de elevi din școlile de stat și private. Calendarul evaluărilor a debutat marți cu proba scrisă la Limba română sau maternă, fiind urmată miercuri de testarea competențelor de lectură. Joi, elevii își vor dovedi cunoștințele la Matematică și Explorarea Mediului, iar seria probelor se va încheia vineri pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

Spre deosebire de examenele de final de ciclu, aceste evaluări se desfășoară într-o atmosferă familiară, chiar în sălile de clasă unde elevii își desfășoară activitatea curentă, sub supravegherea învățătorilor de la clasă și a unui al doilea cadru didactic asistent. Timpul alocat fiecărei probe este de 45 de minute, fiind adaptat vârstei și puterii de concentrare a copiilor.

O trăsătură esențială a acestor teste este faptul că rezultatele obținute nu se consemnează în catalog și nu sunt făcute publice. Acestea au un rol pur orientativ, fiind comunicate individual părinților pentru a oferi o imagine clară asupra progresului fiecărui copil. Pe baza acestor analize, învățătorii pot elabora planuri de învățare personalizate, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui elev.

Doamna Marinela Marc, inspector școlar general al județului Cluj, a subliniat importanța acestui demers, recomandând cadrelor didactice și părinților să privească aceste evaluări ca pe un instrument prețios de diagnoză. Prin această analiză, școala poate adopta cele mai bune măsuri pentru a sprijini dezvoltarea armonioasă și progresul educațional al fiecărui copil, încă din primii ani de studiu.