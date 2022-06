Peter Falk – iubitul detectiv Columbo

Actor american de film ce a devenit popular în special datorită rolului din serialul „Columbo”, în care a fost protagonist mai bine de 20 de ani, fiind recompensat în 1973 cu Golden Globe pentru Cea mai bună prestație actoricească. Astăzi vom vorbi despre Peter Falk.

S-a născut pe 16 septembrie 1927, la New York. Peter Falk şi-a pierdut ochiul drept la vârsta de trei ani, ca urmare extirpării unei tumori maligne, şi a purtat un ochi de sticlă toată viaţa. În ciuda acestui handicap, el a practicat sportul în adolescenţă, în special baseball-ul şi baschetul, şi a debutat pe scenă ca actor amator, într-o piesă şcolară, la vârsta de 12 ani.

Deşi a obţinut o diplomă de master în administraţi publică, la Universitatea din Syracuse, în anul 1953, Peter Falk afirma în memoriile lui că nu şi-a dorit niciodată să urmeze o carieră de funcţionar public. El şi-a început cariera actoricească în trupa de teatru „Mark Twain Masquers”, iar în anul 1956 a debutat pe Broadway. În ciuda succesului înregistrat pe scenă, un impresar l-a sfătuit să nu se aştepte la o carieră de actor de film, din cauza ochiului de sticlă.

A obţinut roluri minore în câteva pelicule, la sfârşitul anilor ’50, însă a câştigat recunoaşterea industriei de film americane în anul 1960, când a strălucit într-un rol secundar.

Falk s-a bucurat după ce a avut succes din 1958, în filme precum Socrii (1979) și în alte drame de televiziune. Cu toate acestea, el a devenit celebru datorită rolului locotenentului Columbo, interpretat pentru prima dată în anul 1968, în filmul „Prescription: Murder”. Succesul acestui film i-a determinat pe producători să realizeze un serial de televiziune. Columbo era un detectiv de omucideri din cadrul Departamentului din Los Angeles. Serialul a fost difuzat timp de zece sezoane pe NBC înainte de a fi anulat. Sarcina principală a detectivului a fost aceea de a rezolva unele dintre cele mai viclene, brutale și ascunse crime din Los Angeles. Primul episod, difuzat în anul 1971, a fost regizat de un tânăr necunoscut de 25 de ani care va deveni unul dintre cei mai mari regizori americani, Steven Spielberg. Serialul s-a bucurat de un succes extraordinar, fiind difuzat în toată lumea şi transformându-l pe Peter Falk într-o vedetă internaţională.

A câştigat patru premii Emmy pentru rolul său din serialul poliţist ”Columbo”, şi încă şase nominalizări pentru acest rol. A câştigat cu acest rol şi un Glob de Aur şi opt nominalizări la acest premiu, dar şi alte premii şi nominalizări.

A fost unul dintre actorii favoriţi al regizorului John Cassavetes, cu care a turnat şase filme: „Husbands” (1970), „Machine Gun McCain” (1969), „Mikey and Nicky” (1976), „Opening Night” (1977), „Big Trouble” (1986), „A Woman Under the Influence” (1974) şi un film de televiziune, „Columbo: Étude in Black” (1972).

Peter Falk a murit pe 23 iunie 2011, la reşedinţa sa din Beverly Hills.

Surse:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Peter_Falk

https://www.thefamouspeople.com/profiles/peter-falk-37026.php

https://www.agerpres.ro/documentare/2021/06/23/o-personalitate-pe-zi-actorul-american-peter-falk–734958