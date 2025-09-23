Poetul creștin Ioan Alexandru, comemorat la Mănăstirea Nicula, la 25 de ani de la trecerea la Domnul

Unul dintre cei mai mari poeți creștini români, Ioan Alexandru, a fost comemorat marți, 23 septembrie 2025, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la trecerea la Domnul. Evenimentul, intitulat sugestiv „Unde sunt cei care nu mai sunt?”, a avut loc în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, precum și a mai multor clerici, oameni de cultură, poeți, scriitori, prieteni și apropiați de-ai poetului de vrednică amintire.

De la ora 14:00, în cimitirul Mănăstirii Nicula, unde este înmormântat poetul Ioan Alexandru, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba Parastasului.

Cu acest prilej, la finalul slujbei, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt duhovnicesc, pornind de la versetul scripturistic „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare-aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Evrei 13,7), și a a evocat personalitatea lui Ioan Alexandru, numindu-l „om minunat, om al lui Dumnezeu, mărturisitor pentru Hristos în vremuri grele”.

În prima parte a zilei, de la ora 10:00, în aula Centrului de Conferințe și Studii Patristice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din cadrul mănăstirii, clerici, oameni de cultură, poeți și scriitori au evocat personalitatea poetului transilvănean și au rememorat întâlnirile personale cu acesta. Printre cei prezenți care au rostit alocuțiuni s-au numărat: pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău – cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea – cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, pr. prof. dr. Mihail Milea – președintele Fundației pentru copii „Sfântul Sava de la Buzău”, preotul Ioan Pintea – directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, preotul Ioan Morar – președintele Despărţământului ASTRA „Ioan Alexandru” Gherla, preotul Nicolae Tănase de la Valea Plopului, prof. dr. Ion Petrovai – membru al Uniunii Scriitorilor din România, arhitectul Dorel Cordoș, Romeo Moșoiu – consilier la Ministerul Educației, Ioachim si Rut-Elena Alexandru – copiii poetului Ioan Alexandru, precum și alți invitați. În calitate de gazdă, a luat cuvântul și arhim. Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula.

Începând cu această zi, aula Centrului de Conferințe și Studii Patristice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din cadrul mănăstirii va purta numele „Ioan Alexandru”, gest simbolic menit să consacre memoria operei și a mărturiei sale de credință în spațiul teologic și cultural.

Prin acest eveniment comemorativ, cei prezenți, împreună cu obștea Mănăstirii Nicula, doresc să redescopere și să pună în valoare bogata activitate publicistică a poetului și omului de cultură Ioan Alexandru, urmând modelul inițiativelor similare de la Mănăstirea Rohia, prin care este evocată personalitatea monahului-scriitor Nicolae Steinhardt, și al celor de la Mănăstirea Putna, prin care se omagiază relația specială pe care monahia și academiciana Zoe Dumitrescu-Bușulenga (Monahia Benedicta) și academicianul Dan Hăulică au avut-o cu ctitoria ștefaniană.

Scurtă biografie

Ioan Alexandru s-a născut în ziua Praznicului Naşterii Domnului, la data de 25 decembrie 1941, în localitatea Topa Mică, județul Cluj. Poet, publicist, eseist și om politic român, a fost unul dintre cei mai mari poeți creștini români, acesta dovedindu-se a fi prin creația și activitățile sale un mare cinstitor, apărător și mărturisitor al credinței ortodoxe.

În anul 1962 a absolvit Liceul „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Încă din perioada studiilor liceale a fost cunoscut în mediile literare clujene, citind și participând activ la cenaclurile literare din oraș. A fost perioada în care l-a cunoscut pe Lucian Blaga și pe mulți alții. Prima sa poezie a fost publicată în anul 1960, în Revista „Tribuna”, iar în timpul studenției a lucrat ca redactor la Revista „Amfiteatru”. A debutat editorial cu volumul „Cum să vă spun”, prefațat de Mihai Beniuc. În anul 1964, poetul creștin Ioan Alexandru a fost numit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

În anul 1968 a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Bucuresti. De asemenea, a fost bursier la Universitatea din Freiburg, Germania. În 1973 a obținut doctoratul în Filologie, cu lucrarea „Patria la Pindar și Eminescu“, la Universitatea din București, conducător științific fiindu-i Zoe Dumitrescu-Bușulenga.

A trecut în veșnicie în data de 16 septembrie 2000, în orasul Bonn, Germania, fiind înmormântat în cimitirul Mănăstirii Nicula, „aproape de umbra pădurii”.

