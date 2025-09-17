Poetul creștin, Ioan Alexandru, pomenit la 25 de ani de la trecerea la Domnul

Poetul creștin Ioan Alexandru a fost pomenit marți, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Slujba parastasului a fost oficiată în prezența președintelui Uniunii Scriitorilor din România, Varujan Vosganian și a numeroși invitați.

Preotul paroh Emil-Nedelea Cărămizaru a arătat că Ioan Alexandru, „nedrept de puțin cunoscut în mediul școlar”, a fost un orator „de geniu”, „care transmitea lumină din lumină”.

„25 de ani fără poetul Imnurilor Brâncovenilor Ioan Alexandru, un om cât un ocean de stele, ca niște lumini pline de vers și purtătoare de duh luminos… (…) Vorbea ca un sacerdot despre Dumnezeu, despre misiunea noastră preoțească”.

Omul care a adus Crucea în forul suprem al țării

Părintele a rememorat momentul în care poetul a ridicat Crucea în Parlamentul țării.

„Ne aducem cu toții aminte că, atunci când era deputat în Parlamentul României, a ridicat Crucea biruinței în acest for important al țării noastre, arătând că acesta este semnul distinctiv, reprezentativ de identitate pentru neamul românesc. Și, de atunci, Crucea a rămas ca un semn de binecuvântare în Parlament”, a spus parohul.

Preotul a continuat, arătând de dragostea lui Ioan Alexandru pentru Sfinții Martiri Brâncoveni.

„El este cel care i-a iubit pe Sfinții martiri Brâncoveni și a scris acel imn dedicat Sfinților Brâncoveni. Nu întâmplător am făcut această slujbă de pomenire în această ultimă ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, pentru că aici s-a făcut și slujba sa de prohodire, de înmormântare, înainte de a pleca la Mănăstirea Nicula”, a subliniat părintele Cărămizaru.

Timpul se oprea când vorbea poetul

Clericul a mai spus că evenimentul de marți a fost „o smerită pagină de rugăciune în calea unei uitări nedrepte”.

„Când vorbea Ioan Alexandru, timpul parcă se oprea în loc, ca să contemple splendoarea cuvântului rostit ca un ropot de ploaie la vremea secetei, iar când scria mulțime de îngeri îi purtau pana spre piscurile cele mai semețe ale gândului smerit… Școala românească are nevoie, astăzi, mai mult decât oricând, de Ioan Alexandru!”, a transmis părintele Emil Cărămizaru.

La rândul său, Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor, a subliniat faptul că credința poetului se împletea cu dragostea de țară.

„A fost un om deschis către învățătură, a urmat școli înalte. A fost creștin, dar și patriot. (…) El a reprezentat o biserică cu adevărat națională – Biserica Ortodoxă, dar a fost un iubitor al tuturor creștinilor. (…) I-a iubit pe românii de pretutindeni, socotind că ei sunt parte a poporului român. (…) Trăim vremuri tulburi, vremuri în care cuvintele sale ar fi fost mai necesare decât oricând”, a spus Vosganian.

Foto credit: Biserica Sfântul Gheorghe Nou