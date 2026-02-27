Postul Mare – timp de nevoință și de sfințire

Ne găsim în Postul Mare, o perioadă cu totul aparte în timpul anului bisericesc, menită îmbunătățirii noastre duhovnicești. Nu este doar un timp de abstinență alimentară, ci și un timp de abținere de la păcate și de cultivare a virtuților. Rânduit de Biserică cu multă vreme în urmă, acest post e socotit o perioadă pregătitoare pentru marele praznic al Învierii Domnului. Viața creștină are și o componentă ascetică, ce urmărește curățirea omului, în vederea unirii lui cu Dumnezeu.
Cine a fost Ioan Botezătorul? (Pr. Prof. Stelian Tofană) P8 (FINAL)
Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.