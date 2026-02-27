Radio Renașterea

Sfinții Părinți, contemporanii noștri

Postul Mare – timp de nevoință și de sfințire

de | feb. 27, 2026

Ne găsim în Postul Mare, o perioadă cu totul aparte în timpul anului bisericesc, menită îmbunătățirii noastre duhovnicești. Nu este doar un timp de abstinență alimentară, ci și un timp de abținere de la păcate și de cultivare a virtuților. Rânduit de Biserică cu multă vreme în urmă, acest post e socotit o perioadă pregătitoare pentru marele praznic al Învierii Domnului. Viața creștină are și o componentă ascetică, ce urmărește curățirea omului, în vederea unirii lui cu Dumnezeu.

