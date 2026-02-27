Ne găsim în Postul Mare, o perioadă cu totul aparte în timpul anului bisericesc, menită îmbunătățirii noastre duhovnicești. Nu este doar un timp de abstinență alimentară, ci și un timp de abținere de la păcate și de cultivare a virtuților. Rânduit de Biserică cu multă vreme în urmă, acest post e socotit o perioadă pregătitoare pentru marele praznic al Învierii Domnului. Viața creștină are și o componentă ascetică, ce urmărește curățirea omului, în vederea unirii lui cu Dumnezeu.

Radio Renasterea Postul Mare – timp de nevoință și de sfințire Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:29:59 Share Share Link Embed