Postul: o școală a căinței | Sfântul Teodor Studitul

Sfântul Teodor Studitul:
„Postul: o școală a căinței. Postul adevărat este abținerea de la orice lucru rău.”
Sfântul Ioan Gură de Aur: „Postul este medicament. Şi dacă medicamentul este de mii de ori folositor, adeseori se face inutil şi chiar păgubitor datorită lipsei de experienţă a celui care îl foloseşte. Pentru că trebuie să ştim şi timpul în care îl folosim şi...
Maica Gavrilia Papaiannis: „Adevărata libertate este o atitudine interioară și nu depinde de mediu, stat, lege sau de alte persoane. Ea depinde numai de relația pe care o avem cu noi înșine.”
Mitropolitul Ierothei Vlahos: Rugăciunea lui Iisus, ca să fie de folos omului, trebuie neapărat însoţită de teologia Bisericii Ortodoxe (dogma) şi de o viaţă îmbisericită (Tainele, nevoinţa) – şi în chip anume de dumnezeiasca Împărtăşanie, căci rugăciunea aprinde...
Cuviosul Filothei Zervakos: „Adevărata fericire nu constă din demnități nici din odihna trupului. Adevărata fericire este virtutea. Cei ce luptă pentru a dobândi virtuțile și pun în practică poruncile lui Dumnezeu sunt cu adevărat fericiți."
Părintele Tadei: „Nu trebuie propovăduit cu mintea, ci cu inima. Numai ceea ce vine din inmă atinge inima celuilalt. Să nu atacaţi niciodată, nu fiţi potrivnici nimănui. Dacă cel ce propovăduieşte vrea să-i întoarcă pe oameni de la vreun rău, să o facă cu blândeţe,...
Liviu Rebreanu: „Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu.”