Postul te face să uiți de trupul tău | Maica Gavrilia Papaiannis

Maica Gavrilia Papaiannis:
„Postul te face să uiți de trupul tău: „Ce vom mânca? Ce vom bea?”. Astfel, atunci când nu dai atenție corpului, îți îndrepți atenția către suflet.
ASCULTĂ LIVE
RADIO RENAȘTEREA
Sfântul Liviu-Galaction de la Cluj: „Prin practica lui sinceră, mii și milioane de creștini și-au înălţat viaţa, ajungând să se bucure de fericirea libertăţii creștine cu Dumnezeu. Postul adevărat îmbunează pe om, creează o atmosferă de pace în jurul său, îl pune în...
Patriarhul Daniel: „Postul adevărat trebuie să fie unit cu smerenia și cu bucuria, spre a fi o lucrare interioară, intimă, sufletească, de comuniune personală a omului cu Dumnezeu Care vede tainic și tăcut sufletul și faptele omului credincios și jertfelnic, rugător...
Părintele Arsenie Papacioc: „Suntem urmăriţi de Dumnezeu în tot ce facem noi. Şi ce-ar trebui să facem, să-L bucurăm pe Dumnezeul acesta plin de bunătate şi plin de dăruire şi Care nu rămâne niciodată dator, căci este prea plin de bogăţie ca să nu-ţi dea împărăţia...
Sfântul Teodor Studitul: „Postul: o școală a căinței. Postul adevărat este abținerea de la orice lucru rău.”
Cele trei zile ale Postului Mare au mai mult sensul de a-l obişnui pe creştin cu postul, cu înfrânarea. Apoi, când va mânca în fiecare zi la ceasul al nouălea (ora 3 după-amiază), va considera aceasta prăznuire. - Gheronda, care este noima celor trei zile? - Cele trei...
Părintele Gheoghe Calciu-Dumitreasa: „Cea mai tragică postură a omului este singurătatea, izolarea lui totală. Sfântul Ciprian spune aşa: „Fiecare cade singur. Dar ne mântuim în comunitate, în comunitatea Bisericii!”. Ne purtăm slăbiciunile unii altora şi aşa mergem...