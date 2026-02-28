Radio Renașterea

Postul te face să uiți de trupul tău | Maica Gavrilia Papaiannis

Vorbe de înțelepciune

Maica Gavrilia Papaiannis:

„Postul te face să uiți de trupul tău: „Ce vom mânca? Ce vom bea?”. Astfel, atunci când nu dai atenție corpului, îți îndrepți atenția către suflet.

Postul adevărat îmbunează pe om | Sf. Liviu-Galaction de la Cluj

Postul adevărat îmbunează pe om | Sf. Liviu-Galaction de la Cluj

Sfântul Liviu-Galaction de la Cluj: „Prin practica lui sinceră, mii și milioane de creștini și-au înălţat viaţa, ajungând să se bucure de fericirea libertăţii creștine cu Dumnezeu. Postul adevărat îmbunează pe om, creează o atmosferă de pace în jurul său, îl pune în...

Primele trei zile din Postul Mare

Primele trei zile din Postul Mare

Cele trei zile ale Postului Mare au mai mult sensul de a-l obişnui pe creştin cu postul, cu înfrânarea. Apoi, când va mânca în fiecare zi la ceasul al nouălea (ora 3 după-amiază), va considera aceasta prăznuire. - Gheronda, care este noima celor trei zile? - Cele trei...