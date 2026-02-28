Postul te face să uiți de trupul tău | Maica Gavrilia Papaiannis

Părintele Arsenie Papacioc: „Suntem urmăriţi de Dumnezeu în tot ce facem noi. Şi ce-ar trebui să facem, să-L bucurăm pe Dumnezeul acesta plin de bunătate şi plin de dăruire şi Care nu rămâne niciodată dator, căci este prea plin de bogăţie ca să nu-ţi dea împărăţia...