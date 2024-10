Pot Sfinții să mijlocească pentru noi? P1 (Pr. Prof. Stelian Tofană)

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.

„După ce ai părăsit păcatul, să îți dedici viața trăirii Evangheliei lui Iisus nu înseamnă că în momentul în care am hotărât să nu mai păcătuim și spunem: Uite, de acum îmi dedic viața trăirii Evangheliei, am și devenit un Sfânt. Nu, acela e doar începutul sfințeniei. Pentru că sfințenia presupune pași în fiecare zi, făcuți pe o scară a virtuților. Aceasta este sfințenia. Am ales această definiție foarte scurtă întrucât am considerat-o cea mai simplă definiție, cea mai corectă, cea mai logică, cea mai încurajatoare, cea mai plină de speranță pentru fiecare om. Ce este un Sfânt? Tocmai pentru a vedea că sfințenia nu e departe de nici unul dintre noi și că fiecare putem să atingem un anumit nivel al sfințeniei. Veți vedea chiar la urmă cât de puțin trebuie să facem pentru a fi un sfânt.”