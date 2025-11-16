POVESTE DE CRĂCIUN, în inima Clujului: Christmas Opera Fair 2025 aduce farmecul sărbătorilor în Parcul Operei

Opera Națională Română Cluj-Napoca are bucuria de a anunța organizarea primei ediții a Christmas Opera Fair, un târg tematic dedicat Sărbătorilor de iarnă, care se va desfășura în perioada 28 noiembrie – 7 decembrie 2025, în Parcul Operei (Ștefan cel Mare).

Evenimentul își propune să readucă în centrul orașului bucuria și căldura Crăciunului autentic românesc, într-o atmosferă de povesteîn care tradiția, artași comunitatea se întâlnesc sub lumina blândă a sărbătorilor.

Parcul Operei se va transforma într-un sat de iarnă feeric, cu peste 15 căsuțe din lemn, o scenă decorată tematic și reprezentarea Nașterii Domnului – simbolal credinței, speranței și bucuriei. În fiecare zi, vizitatorii vor fi întâmpinați de momente artistice dedicate familiei și activități care pun în valoare frumusețea comunității și generozitatea spiritului sărbătorilor.Un moment aparte al târgului va fi colindarea simbolică în ieslea amenajată în inima parcului, prin care se va reînvia semnificația profundă al Crăciunului – întâlnirea cu Pruncul Hristos prin cânt, lumină și bucurie curată.În acest spirit, evenimentul propune publicului momente de colinde autentice, interpretate de coruri bisericești și ale comunității, transformând spațiul într-un loc de sărbătoare.

Christmas Opera Fair nu este doar un târg de iarnă, ci o celebrare a luminii și a comuniunii, o poveste care unește arta, credința și emoția în același loc.

Totodată, Christmas Opera Fair își deschide porțile și pentru brandurile și meșteșugarii locali, oferindu-le oportunitatea de a face parte din această poveste.Producătorii artizanali, creatorii de frumos și iubitorii de tradiție sunt invitați să-și expună produsele și să aducă magia Crăciunului mai aproape de clujeni, într-un cadru festiv unic, care va reuni mii de vizitatori zilnic.Cei interesați pot solicita detalii și pot rezerva una dintre ultimele căsuțe tematice printr-un e-mail la adresa operafaircluj@gmail.com. Înscrierile sunt deschise până vineri, 21 noiembrie, ora 12:00.

Acest eveniment este organizat de Opera Națională Română Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.