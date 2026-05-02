Pr. Claudiu Nicolae Herinean: „Prin Radio Renașterea, mesajul Evangheliei ajunge acolo unde uneori nici preotul nu poate ajunge”

„Cu prilejul împlinirii a 27 de ani de activitate neîntreruptă, aducem alese mulţumiri şi sincere felicitări echipei Radio Renaşterea, glasul Bisericii în casele şi inimile credincioşilor din întreaga Arhiepiscopie a Vadului, Feleacului şi Clujului.

Din partea credincioşilor Parohiei „Sfântul Nicolae” Iclod (protopopiatul Gherla), doresc să exprim recunoştinţa noastră pentru lucrarea frumoasă şi rodnică pe care o săvârşiţi, spre zidirea duhovnicească a tuturor.

Mulţi dintre enoriaşii noştri ascultă cu mult drag slujbele religioase transmise în direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Aceste momente sunt o adevărată binecuvântare, mai ales pentru cei care, din motive de sănătate sau din pricina vârstei, nu pot participa fizic la biserică.

Programul postului, bogat şi bine organizat, aduce lumină şi înţelepciune credincioşilor prin emisiunile liturgice, biblice şi catehetice, care explică rânduielile Bisericii şi semnificaţiile marilor sărbători.

De asemenea, emisiunile cu teme morale şi sociale oferă repere sănătoase pentru viaţa de zi cu zi, iar programele muzicale, în special cele de dedicaţii, aduc bucurie şi comuniune între oameni. Prin acestea, credincioşii pot împărtăşi gânduri frumoase şi daruri sonore celor dragi, într-un spirit de dragoste creştină.

Toate aceste realizări sunt rodul unei munci statornice şi inspirate, purtate cu profesionalism, dragoste şi credinţă de întreaga echipă de la Radio Renaşterea — realizatori, tehnicieni, invitaţi şi colaboratori — care, prin vocile şi truda lor, fac ca mesajul Evangheliei să ajungă acolo unde poate nici preotul nu reuşeşte întotdeauna să pătrundă.

În numele parohiei noastre, vă dorim să aveţi parte de har, sănătate, putere de muncă şi multă inspiraţie în această lucrare misionară sfântă. Dumnezeu să vă răsplătească efortul şi să vă dăruiască încă mulţi ani de emisie binecuvântată, spre slava Lui şi spre întărirea credinţei poporului binecredincios.

La mulţi ani, Radio Renaşterea! Să fiţi mereu glasul care aduce pace, nădejde şi lumină în inimile tuturor!”

Pr. Claudiu Nicolae Herinean

Biserica Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae”, Iclod