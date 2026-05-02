Pr. Dan Lupuțan: „La Huedin, Radio Renașterea întărește comuniunea și viața bisericească”

„Dragi ostenitori și ascultători ai postului de radio Renașterea,

În numele Protopopiatului Huedin, am bucuria de a transmite un gând de aleasă prețuire la împlinirea a 27 de ani de activitate ai postului de radio Renașterea, aflat sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului.

De-a lungul acestor ani, prin emisiuni, prin cuvântul ziditor și prin promovarea valorilor creștine, ați reușit să aduceți lumină și nădejde în casele multora.

Pentru noi, cei din Protopopiatul Huedin, este o mare binecuvântare să vă putem asculta pe frecvența dedicată zonei noastre, 99,1 FM, care face ca mesajul Evangheliei și informațiile bisericești să ajungă mai aproape de credincioșii noștri care, din motive întemeiate, nu pot ajunge la slujbele din biserică.

Dorim să vă mulțumim în mod special pentru promovarea constantă a știrilor și activităților din Protopopiatul Huedin. Prin aceasta, contribuiți la întărirea comuniunii și la o mai bună cunoaștere a vieții bisericești locale.

Vă dorim mulți ani binecuvântați înainte, putere de muncă și aceeași dăruire în slujirea aproapelui.

La mulți ani, Radio Renașterea!”

Pr. Dan Lupuțan

Protopop al Huedinului