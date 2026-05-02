Pr. Emanuel Cășvean: „Radio Renașterea este una dintre acele rare prezențe care nu doar informează, ci și însoțesc”

„27 de ani. O vârstă interesantă pentru un radio, care e destul de tânăr încât să nu devină muzeu al amintirilor și suficient de matur încât să știe că nu orice zgomot merită transformat în cuvânt.

Într-o lume în care omul ascultă tot mai mult, dar pare să audă tot mai puțin, Radio Renașterea a rămas, de 27 de ani, una dintre acele rare prezențe care nu doar informează, ci și însoțesc. Un radio care nu vorbește tare, ci adevărat. Iar adevărul, știm bine, nu are nevoie de efecte speciale.

Există ceva aproape filozofic în ideea de radio. Nu-l vezi, dar îl simți aproape. Seamănă puțin cu credința, cu bunătatea sau cu mirosul de cafea dintr-o cancelarie înainte de emisie.

Undele lui străbat ziduri, drumuri, sate, orașe, uneori chiar cazărmi militare și chiar inimile cele mai încăpățânate.

Ca membru al echipei Radio Renașterea, din ipostaza de co-realizator al emisiunii „Ortodoxia, Fântâna Vieții”, simt recunoștință pentru privilegiul de a sluji prin cuvânt, dialog și comuniune.

În radio înveți repede că vocea poate deveni punte, iar tăcerea, uneori, este cea mai bună concluzie.

La mulți ani, Radio Renașterea! Să rămâneți același spațiu în care Evanghelia întâlnește firescul vieții, unde reflecția nu exclude zâmbetul și unde omul încă mai are timp să rămână om.”

Capelan Emanuel Cășvean

Preot la Capela Militară din Florești și co-realizator al emisiunii „Ortodoxia, Fântâna Vieții”