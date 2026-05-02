Pr. Marius Pintican: „La Bistrița, Radio Renașterea zidește suflete și cultivă valori”

„De la începuturile sale, postul de radio Renașterea a promovat principiile creștine și valorile sociale și culturale românești, încercând să fie un factor nu doar de informare, ci și de educare.

În Protopopiatul Bistrița, Radio Renașterea emite pe frecvența 102 FM și se dovedește a fi, în fiecare zi, un izvor de hrană duhovnicească, dar și culturală, în același timp o voce apreciată și apropiată de toți oamenii, programele sale adresându-se tuturor categoriilor, de la cei mici până la cei mari.

La împlinirea a 27 de ani de emisie, ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască jurnaliștilor și tuturor celor care se ostenesc în cadrul radioului ani mulți, cu sănătate, prosperitate, pace și mult ajutor de la Dumnezeu.”

Pr. Marius Pintican

Protopop de Bistrița