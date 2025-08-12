Pr. Prof. Stelian Tofană, invitatul ședinței administrative a preoților din Protopopiatul Cluj 1

Ședința preoților din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1, desfășurată marți, 12 august, în istorica biserică cu hramul „Sfintei Treimi”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, a avut, și de data aceasta, un caracter festiv, prin prezența Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană.

Invitația adresată sfinției sale s-a făcut deloc întîmplător, în contextul seriei de întâlniri inițiate de Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 având ca temă figura și personalitatea Sfântului Părinte Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj, evidențiate prin intermediul unor unor personalități marcante ale cetății, profesori, teologi și oameni de cultură. Or din această categorie selectă face parte fără îndoială și Pr. Prof Univ. Dr. emerit Stelian Tofană. Iar legătura cu Sfântul Pr. Liviu Galaction Munteanu de la Cluj este firească ținând cont de faptul că ne referim la doi specialiști în studiul Noului Testament, care au scris în istorie în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

De asemenea, cel de-al doilea invitat al ședinței a fost Pr. Raul Pap (din partea Departamentului de Misiune și Cateheză al Arheipiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului), care a făcut cunoscut proiectul de implementare, cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit Andrei, la nivelul parohiilor din cele două protopopiate clujene a unui program catehetic de aprofundare a învățăturilor Sfintei Scripturi.

Pr. Prof. Univ. Dr. emerit Stelian Tofană a subliniat nevoia și importanța studiului biblic și a stimulării credincioșilor în vederea cercetării Sfintei Scripturi.

„Biblia nu este o carte, ci este biblioteca lui Dumnezeu”. În discursul său, Părintele Profesor le-a vorbit preoților de actualitatea Sfintei Scripturi și importanța citirii acesteia. „Să nu vă fie rușine să citiți cuvântul lui Dumnezeu, care vă poate salva în orice clipă, din orice încercare și vă poate lumina cărarea vieții, când nimeni nu o poate face. Biblia are răspuns la toate întrebările , dar, mai ales, este lumina care poate lumina drumul vieții, parcă mai lipsit ca oricând, de un țel final. Cea mai impresionantă mărturisire despre importanța cuvântului lui Dumnezeu, pentru viața omului, o consemnează Psalmul 118: “Cuvintele gurii Tale sunt mai de preţ decât mii de comori de aur şi de argint”, a arătat Pr. Tofană.

Sfinția sa a vorbit și despre mijloacele prin care poate fi făcut cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, respectiv mijloacele moderne, de care Biserica nu poate face abstracție. Părintele Profesor a mai spus că „simpla participare a creștinilor la serviciile divine, de la Biserică, unde se citește și se propovăduiește, este adevărat, cuvântul sfânt, nu mai este suficientă pentru a face față propagandei biblice eterodoxe, pe de o parte, care, adesea, e foarte bine organizată, iar pe de altă parte, pentru îmbunătățirea spirituală a vieții personale, imposibil de realizat fără trăirea cuvântului lui Dumnezeu.”

La finalul ședinței, Pr. Protopop Dan Hognogi a mulțumit celor doi invitați, oferindu-le amintiri de suflet, care să le amintească de această întâlnire. În egală măsură, Pr. Protopop a făcut și câteva anunțuri administrative, reamintindu-le preoților de tabăra pentru copii, organizată la începutul lunii septembrie. În acest sens, preoții au fost îndemnați să-i încurajeze pe copiii din parohii să se înscrie la aceste tabere, care stimulează o varietate de aspecte esențiale pentru dezvoltarea lor, creativitatea, imaginația, abilitățile sociale și de comunicare, conectarea cu natura și dezvoltarea personală, contribuind la creșterea încrederii de sine și, de ce nu, la creșeterea capacității de rezolvare a unor situații/probleme.

În final, Pr. Protopop i-a felicitat pe preoți pentru programele desfășurate pe parcursul postului Adormirii Maicii Domnului, pentru modul în care au oficiat slujba Paraclisului și respectarea programului catehetic rânduit pentru această perioadă.

La rândul său, Pr. Vicar eparhial Dumitru Boca, invitatul permanent al acestor ședințe, a adresat o serie de înemnuri utile cu privire la activitatea pastorsal-misionară a preoților și a lăudat râvna pe care preoții au manifestat-o pe durata postului, prin ofiecierea slujbelor și catehizarea credincioșilor.