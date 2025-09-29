Pr. prof. Vasile Stanciu a evidențiat caracterul național al muzicii corale în Biserica Ortodoxă Română, la conferința „Lăudați pe Domnul!”

Luni, 29 septembrie 2025, în cadrul Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, s-a desfășurat conferința cu tema „Muzica bisericească românească, psaltică și corală, în contextul Centenarului Patriarhiei Române”.

În acest cadru, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a susținut comunicarea cu titlul „Caracterul național al muzicii corale în Biserica Ortodoxă Română”.

Pornind de la reflecția conform căreia „cultura este o componentă structurală în viața națiunilor, dar și o expresie a sufletului și a spiritualității”, părintele profesor a arătat că muzica bisericească românească reprezintă nu doar o îmbogățire a discursului muzical ortodox, ci și o ancorare a identității noastre în tradiția europeană:

„Cultura muzicală corală reprezintă pentru istoria muzicii românești o îmbogățire a discursului muzical ortodox și o ancorare a acestei culturi în tradiții durabile, care își poartă rădăcinile din epoca bizantină. (…) Deși tradiția muzicală a Bisericii Ortodoxe de Răsărit a cultivat preponderent cântarea vocală monodică, în Biserica Ortodoxă Română a pătruns și s-a dezvoltat o muzică corală polifonică, care a preluat și adaptat influențe stilistice atât din Răsăritul Europei, cât și din Apus – Italia, Franța, Germania”.

El a amintit și contribuția de pionierat a cercetătorilor români, precum pr. Ioan D. Petrescu-Isărescu, considerat primul bizantinolog muzical al României, ale cărui studii asupra manuscriselor de la Grotta Ferrata, Italia, au adus recunoaștere internațională culturii muzicale românești.

În finalul comunicării, părintele profesor a evocat contribuțiile unor compozitori care au marcat repertoriul coral religios românesc din Transilvania, Sabin Drăgoi și pr. Gheorghe Șoima, subliniind legătura dintre creația lor și rădăcinile spirituale și tradițiile românești.

„Sabin Drăgoi (…) s-a impus în aria corală religioasă prin Misa solemnă în La major, pentru cor mixt, în care transformă fragmente melodice extrase din tradiția cântării de strană bănățene. Provenit din părinți țărani și cunoscând autenticitatea obiceiurilor tradiționale de la sat, creația sa are rădăcini adânci în spiritualitatea națională. (…) Și părintele Gheorghe Șoima, compozitor religios și profesor de muzică al Institutului Teologic din Sibiu, rămâne în cultura corală prin recviemul Parastas, inspirat de cântările funebre din Arhiepiscopia Sibiului. (…) Aș putea să vorbesc la nesfârșit despre acest tezaur inestimabil, dar cred că este datoria noastră să recomandăm și să promovăm compozitorii care s-au aplecat cu drag, pasiune, echilibru și știință muzicală asupra cântărilor Bisericii”.

Comunicarea „Caracterul național al muzicii corale în Biserica Ortodoxă Română” susținută de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu:

Alături de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a conferențiat și prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță, prorector al Universității Naționale de Muzică din București, iar pr. conf. univ. dr. Stelian Ionașcu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a moderat întâlnirea.

Prelegerile din cadrul manifestării au fost precedate de vernisajul unei expoziții de manuscrise și tipărituri muzicale românești.

Conferința s-a înscris în programul manifestărilor dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.