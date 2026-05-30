Pr. Stelian Tofană a susținut o conferință la Sala Dalles: Familia este provocată astăzi din toate părțile

de | mai 30, 2026

„Familia este mai mult ca oricând, astăzi, provocată din toate părțile”, a afirmat părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca în cadrul conferinței „Familia contemporană: dileme, imperative și provocări”, desfășurată joi la Sala Dalles din București.

Conferința a fost organizată de studenții programului de masterat Spiritualitate creștină și viață sănătoasă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Părintele Stelian Tofană a subliniat că familia nu reprezintă doar un subiect de reflecție academică.

„Tema familia astăzi este mai mult decât o temă de reflecție. Este un subiect care trebuie să ne preocupe. Nu să reflectăm la el, ci să ne preocupe pe toți”.

Familia este celula de bază a societății

Părintele profesor de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca a atras atenția asupra rolului esențial pe care familia îl are în viața socială și asupra consecințelor neglijării acesteia.

„Familia este celula de bază a societății. Dacă nu neglijăm familia, nu neglijăm viitorul nostru. Noi clădim în prezent, dar prezentul este ancorat în viitor. Și atunci, dacă nu ne preocupă problema de viitor, să zicem, a dăinuirii noastre, nici trecutul nostru nu înseamnă mare lucru și nici prezentul”, a spus părintele Stelian Tofană.

„Familia este provocată de așa-zisele surogate de familie pe care societatea de astăzi le acceptă mai ușor decât idealul creator al familiei creștine”, a explicat preotul pentru Trinitas TV.

Diferența între generații

Părintele profesor a arătat că și diferențele dintre generații, precum și dezvoltarea tehnologică influențează profund viața familială.

„Diferența dintre generații își pune amprenta pe familie. Toată această tehnicizare a societății de astăzi afectează, într-un fel sau altul, familia, concepția despre familie, încropirea familiei, esența ei și așa mai departe”, a adăugat părintele Stelian Tofană.

Evenimentul a cuprins și un moment artistic susținut de Grupul Psaltic Tronos împreună cu interpreta Ilinca Din. La final, organizatorii au oferit participanților iconițe cu chipul Maicii Domnului.

Sursă foto: Trinitas TV / Mai 29, 2026

Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Năsăud | 2026

Marți, 26 mai 2026, clericii din Protopopiatul Ortodox Năsăud s-au reunit în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Conferința a fost precedată de săvârșirea unui Tedeum, în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, cunoscută și sub denumirea de „Catedrala din Năsăud”,...

Clujenii sunt invitați să participe duminică, 31 mai 2026, la tradiționala Procesiune de Rusalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul continuă o veche tradiţie din Ardeal ce are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător şi pentru...

În Duminica a VII-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic), 24 mai 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din cartierul bistrițean...

Ziua de 23 mai 2026 va rămâne înscrisă pentru totdeauna în cartea de istorie a românilor ortodocşi din Regatul Spaniei. După 16 ani de la aşezarea pietrei de temelie a Catedralei Episcopale din Madrid de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, edificiul...