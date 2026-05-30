Pr. Stelian Tofană a susținut o conferință la Sala Dalles: Familia este provocată astăzi din toate părțile

Conferința a fost organizată de studenții programului de masterat Spiritualitate creștină și viață sănătoasă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Părintele Stelian Tofană a subliniat că familia nu reprezintă doar un subiect de reflecție academică.

„Tema familia astăzi este mai mult decât o temă de reflecție. Este un subiect care trebuie să ne preocupe. Nu să reflectăm la el, ci să ne preocupe pe toți”.

Familia este celula de bază a societății

Părintele profesor de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca a atras atenția asupra rolului esențial pe care familia îl are în viața socială și asupra consecințelor neglijării acesteia.

„Familia este celula de bază a societății. Dacă nu neglijăm familia, nu neglijăm viitorul nostru. Noi clădim în prezent, dar prezentul este ancorat în viitor. Și atunci, dacă nu ne preocupă problema de viitor, să zicem, a dăinuirii noastre, nici trecutul nostru nu înseamnă mare lucru și nici prezentul”, a spus părintele Stelian Tofană.

„Familia este provocată de așa-zisele surogate de familie pe care societatea de astăzi le acceptă mai ușor decât idealul creator al familiei creștine”, a explicat preotul pentru Trinitas TV.

Diferența între generații

Părintele profesor a arătat că și diferențele dintre generații, precum și dezvoltarea tehnologică influențează profund viața familială.

„Diferența dintre generații își pune amprenta pe familie. Toată această tehnicizare a societății de astăzi afectează, într-un fel sau altul, familia, concepția despre familie, încropirea familiei, esența ei și așa mai departe”, a adăugat părintele Stelian Tofană.

Evenimentul a cuprins și un moment artistic susținut de Grupul Psaltic Tronos împreună cu interpreta Ilinca Din. La final, organizatorii au oferit participanților iconițe cu chipul Maicii Domnului.

Sursă foto: Trinitas TV / Mai 29, 2026