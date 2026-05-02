Pr. Tudor Mudure: „Radio Renașterea devine parte din formarea oamenilor și din drumul lor spre Dumnezeu”

„Stimați ascultători ai Radio Renașterea,

Mă bucur sincer să pot fi, chiar și pentru câteva clipe, alături de dumneavoastră la acest moment aniversar.

27 de ani nu sunt puțini și spun mult despre statornicie, despre seriozitate și, mai ales, despre dragostea pusă în slujba oamenilor.

Cred că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un cuvânt bun, de o direcție, de o liniște pe care nu o mai găsim atât de ușor în agitația de zi cu zi. Iar Radio Renașterea tocmai asta reușește: să intre firesc în casele noastre, să aducă puțină lumină, puțină pace și puțin sens.

Din experiența mea, atât ca preot, cât și în activitatea educativă de la Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița, văd cât de important este ceea ce oferim copiilor și comunității în care trăim.

Educația nu înseamnă doar lecții și manuale, ci și formarea inimii. Înseamnă să înveți să fii bun, să fii atent la celălalt, să ai o credință puternică și multă răbdare. Iar astfel de lucruri se învață și prin modele, prin ceea ce auzim și vedem în fiecare zi.

De aceea, cred că rolul dumneavoastră este unul foarte important, pentru că deveniți parte din formarea oamenilor, din liniștea lor, din drumul lor spre Dumnezeu.

Comunitatea se construiește din astfel de legături simple, dar profunde, din cuvinte spuse la momentul potrivit, din rugăciune, din apropiere. Și e frumos să știi că există un loc, chiar și în eter, unde oamenii se pot regăsi și pot simți că nu sunt singuri.

Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru dăruirea cu care mergeți mai departe zi de zi.

Vă doresc multă putere, inspirație și bucurie în această lucrare.

La mulți ani frumoși și binecuvântați!”

Pr. Tudor Mudure Iacob

Manager al Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița