Pr. Vlad Todoran: „Pentru tineri, Radio Renașterea este un loc unde pot fi ascultați și înțeleși”

„La mulţi ani, Radio Renaşterea, la împlinirea celor 27 de ani de emisie!

De-a lungul timpului, am avut privilegiul şi bucuria de a fi invitat în emisiuni de suflet, precum „Eclesia Juventutis”, „Biserica Tinerilor” şi „Preot şi Comunitate”. Aceste momente mi-au arătat că Radio Renaşterea este mai mult decât un post de radio.

Este o veritabilă fereastră către lumină, către comuniune şi către sufletele tuturor creştinilor ascultători.

Acolo am găsit un spaţiu viu, oameni frumoşi, în care valorile spirituale se împletesc armonios cu frământările şi speranţele generaţiei de astăzi.

Radio Renaşterea a reuşit, timp de aproape trei decenii, să devină vocea care ne îndeamnă la reflecţie, care ne aduce împreună şi care ne întăreşte credinţa.

Vă mulţumesc, în nume personal, pentru misiunea asumată de a duce Biserica mai aproape de inima ascultătorilor şi de a oferi tinerilor un loc unde pot fi ascultaţi şi înţeleşi cu adevărat.

Vă doresc ca şi în anii care vor urma să rămâneţi aceeaşi prezenţă binecuvântată în casele noastre, să aveţi parte de ascultători fideli, de invitaţi inspiraţi şi de roade bogate în tot ceea ce faceţi pentru sufletele celor care vă ascultă.

La mulţi ani binecuvântaţi, Radio Renaşterea!”

Pr. Vlad Todoran

Paroh al Parohiei Ortodoxe Sălişca,

Președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși din Dej