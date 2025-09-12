Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă „Rugați-vă neîncetat” (I Tes. 5, 17). Pentru om, în general, și mai ales pentru cei din lume, îndemnul acesta e foarte greu de împlinit. Părinții Bisericii însă au rânduit rugăciunea lui Iisus ca modalitate de a ne împropria sfântul nume al Domnului și de a ne uni cu El. Rugăciunea lui Iisus o rostesc mai ales monahii, dar și mirenii au posibilitatea de a rosti în anumite momente din zi această rugăciune. Tmpul capătă astfel alt sens, iar omul se unește cu Dumnezeu. Despre practicarea rugăciunii lui Iisus în viața de zi cu zi vom vorbi în această emisiune.

