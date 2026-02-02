Praznicul Întâmpinarea Domnului în Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie” Dej

La Praznicul Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie 2026, credincioșii Parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Dej au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, prin prezența în mijlocul lor a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Aceasta a fost prima sa slujire în Protopopiatul Dej, de la hirotonia întru arhiereu.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat semnificația sărbătorii ca întâlnire mântuitoare cu Hristos, „Lumina spre descoperirea neamurilor”, așa cum mărturisește Dreptul Simeon.

„Acest Prunc adus la templu este lumină. Lumină care a risipit întunericul necunoașterii de Dumnezeu și care a rămas nebiruită în fața tuturor împotrivirilor istoriei. Niciun regim și nicio putere nu au putut stinge lumina lui Hristos”, a arătat ierarhul.

O concluzie esențială a predicii a fost aceea că întâlnirea cu Hristos nu rămâne un eveniment al trecutului, ci devine criteriu al vieții trăite în fiecare zi. Dreptul Simeon, om al așteptării și al răbdării, este chipul celui care recunoaște împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu.

„Biserica a rânduit ca imnul «Acum slobozește» să fie rostit zilnic la Vecernie, tocmai pentru ca, la sfârșitul fiecărei zile, să putem spune cu pace: mi-am trăit viața în lumina lui Hristos”, a explicat Preasfinția Sa.

Aplicând mesajul sărbătorii la viața creștinului de astăzi, ierarhul a arătat că această lumină, primită la Botez și întărită prin harul Sfintelor Taine, trebuie îngrijită și cultivată printr-o viață trăită în Evanghelie.

„Hristos ne luminează prin cuvintele Sale și prin harul Său. Dar această lumină trebuie să crească în noi. Evanghelia este lumina care ne arată calea, iar datoria noastră este să ne apropiem de ea”, a subliniat Preasfințitul Părinte Samuel.

În încheiere, ierarhul a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu ca realitate lăuntrică, începută încă din această viață, prin întâlnirea personală cu Hristos.

„Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru. Dacă descoperim în inimă ceva din pacea, lumina și iubirea Împărăției lui Dumnezeu, avem nădejdea vieții veșnice. Atunci putem spune și noi: «Au văzut ochii mei mântuirea Ta»”, a concluzionat ierarhul.

Din soborul slujitor au făcut parte protopopul Dejului, Pr. Ioan Buftea, parohul comunității, ieromonahul Rafail Kozma, starețul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Dej, preotul Costinel Șoaită, directorul Asociației Filantropia Ortodoxă Dej, Arhid. Alexandru Salvan de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, precum și alți preoți invitați.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul de teologi „Sfântul Ierarh Nectarie”, dirijat de Vlad Coste.

La final, protopopul Ioan Buftea a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului, care a primit, în semn de recunoștință, un epitrahil și un omofor.

La slujbă au participat numeroși credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților civile și militare, între care comandantul Bazei 4 Logistică „Transilvania”, col. Ioan Munteanu, și primarul municipiului Dej, Costan Morar.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Protopopiatul Dej

