Preasfântă Maică şi Fecioară/ Nadejdea sufletului meu/ Tu eşti a mea mijlocitoare/ La Milostivul Dumnezeu | Ioan Iacob Hozevitul

La ușa milostivirii – Ioan Iacob Hozevitul

Preasfântă Maică şi Fecioară,

Nadejdea sufletului meu,

Tu eşti a mea mijlocitoare

La Milostivul Dumnezeu.

De n-ar avea în ceruri lumea

Rudenie de pe pământ,

Atunci ar fi pustie viaţa,

Asemenea unui mormânt!

De nu erai Tu primăvară

A veacului înţelenit,

Ar fi rămas de-a pururi iarna

Şi soarele n-ar fi zâmbit.

De n-ai fi revărsat Tu zorii

Peste pământul adormit,

Atuncea umbra cea de moarte

Ar fi rămas fără sfârşit.

Iar astăzi, Preacurată Maică,

Când toţi ne-am abătut la rău,

De nu Te vei ruga fierbinte

Ne paraseşte Fiul Tău!

Trimite semn de pocainţă

Poporului nedumerit

Şi adă iarăşi la credinţă

Pe sufletul cel rătăcit!

Dezleagă, Preacurată Maică,

Cătuşele celor robiţi

Şi dăruieşte-le răbdare

Creştinilor năpăstuiţi!