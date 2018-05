Preasfinţitul Părinte Iustin – Cetăţean de Onoare al comunei Şişeşti

Duminică, 13 aprilie 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în istorica localitate Şişeşti din Protopopiatul Baia Mare.

Primirea care i s-a făcut Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a fost una deosebită, în întâmpinarea chiriarhului locului venind, cu pâine şi sare, primarul comunei Şişeşti, Ioan Mircea Tentiş, preotul paroh Ioan Octavian Andreica, Gavril Bud, de 96 de ani, cel mai în vârstă credincios al comunei, şi prim-epitropul parohiei.

Soborul slujitor a fost format din peste 20 de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte arhim. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, fiu al satului, protos. Mihail Bud, stareţul Mănăstirii Budeşti, pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, preotul Ioan Octavian Andreica, paroh, preoţi parohi din localităţile învecinate, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de prof. dr. Cosmin Lauran, şi corul bisericii gazdă, dirijat de prof. Marcela Vava, un cor care există din 1976.

Un spectacol măreţ a putut fi văzut de cei prezenţi duminică la Sfânta Liturghie, care a fost oficiată pe o scenă amplasată în curtea bisericii de lemn, în care se slujeşte în prezent, şi sub zidurile noii catedrale în construcţie, oferit de şirul de credincioşi care veneau la biserică pe jos sau cu întreaga familie, în maşinile persoanle, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare din zona Fisculaşului.

În Parohia Şişeşti, în urmă cu 5 ani, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a sfinţit locul şi a pus piatra de temelie pentru noua biserică a satului, o adevărată catedrală, după dezbinarea care a avut loc în 1990. Acum, catedrala Şişeştiului are zidurile ridicate până la centura de beton de sub cupola centrală care acoperă naosul, şi va deveni o construcţie monumentală, ce va dăinui, cu voia lui Dumnezeu, multe sute de ani.

Hristos a adus pe Crucea Lui toate păcatele umanităţii

Pornind de la Evanghelia duminicii, despre vindecarea orbului din naştere, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit în faţa mulţimii de credincioşi veniţi la Sfânta Liturghie. A fost o predică şi o lecţie de istorie biblică în acelaşi timp, despre Mântuitorul-Lumina Lumii, despre vindecarea orbului din naştere, despre suferinţă.

„Hristos a acceptat suferinţa pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru întreaga umanitate – şi ce suferinţă, nevinovat! – ştiind că nu-i aparţine şi că-i fără de păcat. Şi-a asumat-o şi-a suportat-o pentru întreaga umanitate, pe Crucea Lui aducând toate păcatele umanităţii, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi Hristos a purtat păcatele lumii. Dacă Hristos a acceptat până la moarte – şi încă moarte pe Cruce – toate ale noastre în viaţa noastră, şi bune, şi rele, trebuie să le socotim nu neapărat trimise de Dumnezeu, ci, uneori, îngăduite de Dumnezeu, ca să ne apropie mai mult de El.”

Deoarece timp de o lună nu a plouat pe cuprinsul Episcopiei decât sporadic, seceta fiind mare şi în prag să afecteze culturile, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a rugat în genunchi împreună cu soborul şi credincioşii, pentru ca Dumnezeu să se îndure şi să reverse ploi binecuvântate peste pământurile din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului. Astfel de rugăciuni au fost înălţate către cer în toate bisericile parohiale şi mănăstireşti din Episcopie.

Preasfinţitul Iustin, „Cetăţean de Onoare al comunei Şişeşti”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit titlul de „Cetăţean de Onoare al comunei Şişeşti”, ca urmare a purtării de grijă pentru această parohie, a îndrumărilor părinteşti de care au beneficiat preotul paroh, consiliul parohial şi toţi credincioşii, de-a lungul anilor.

În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească și social-filantropică și pentru contribuția adusă la construirea și înzestrarea cu clopote a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Șișești, Protopopiatul Baia Mare, părintele paroh Ioan Octavian Andreica a primit Gramata Episcopală.

În semn de înaltă apreciere și prețuire pentru contribuția adusă la construirea și înzestrarea cu clopote a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Șișești, Protopopiatul Baia Mare, Ioan Mircea Tentiş, primarul comunei Şişeşti, a fost distins şi el cu Gramata Episcopală.

Diplome de vrednicie au primit în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru contribuția adusă la construirea și înzestrarea cu clopote a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Șișești, Protopopiatul Baia Mare, Consiliul Parohial şi binefăcătorii Leontin Nicolae Tentiş, Mihai Gavril Tentiş cu familia, Nicolae Costin cu familia, Ioan Şişeştean cu familia, Alexandru şi Viorica Coltea, precum şi decanul de vârstă al satului, Gavril Bud, de 96 de ani.

După încheierea tuturor oficiilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat cele patru clopote noi ale bisericii turnate la atelierul de clopote Radu Blotor din Satulung, Protopopiatul Baia Mare. Clopotul cel mare are 952 kg, turnat cu ajutorul familiei Alexandru şi Viorica Coltea din Constanţa, în amintirea fiicei lor decedată la doar 46 de ani, şi a credincioşilor parohiei. Următorul clopot are 566 kg şi a fost achitat de Leontin Nicolae Tentiş din Şişeşti şi fratele său Mihai Gavril Tentiş, cu familia, în amintirea părinţilor lor Traian şi Ileana. Clopotul de 119 kg a fost donat de familia preotului paroh Ioan Octavian Andreica, în amintirea părintelui trupesc Pr. Gheorghe Andreica, paroh al acestei parohii, trecut la Domnul în 1993, ca urmare a multor frământări din sat. Clopotul cel mic, de 70 kg, a fost donat de familiile Nicolae Costin şi Ioan Şişeştean. Clopotele au fost executate în timp record, în circa trei luni (20 decembrie 2017, data lansării comenzii, şi 20 martie 2018). Ele au bătut prima dată în Joia Mare din acest an.

Andrei Fărcaş