Preasfințitul Părinte Samuel a tuns în monahism două viețuitoare din obștea Mănăstirii Mihai Vodă de la Turda

Luni, 2 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Mihai Vodă” din municipiul Turda.

Începând cu ora 17:00, în biserica așezământului monahal, ierarhul a săvârșit slujba Vecerniei Mici, urmată de rânduiala călugăriei pentru două viețuitoare ale mănăstirii. Atmosfera slujbei a fost înfrumusețată de cântarea maicilor din obște, care au dat răspunsurile liturgice și au intonat imnul „Brațele părintești…”.

În cadrul unei rânduieli pline de emoție și profunzime duhovnicească, Preasfinția Sa a tuns în monahism două maici rasofore, care au depus voturile monahale — sărăcia, fecioria și ascultarea — făcând astfel legământ înaintea lui Dumnezeu de a-I sluji întreaga viață. Acestea au primit hainele și însemnele specifice chipului monahal: cămașa, crucea pectorală, paramanul, dulama, brâul, papucii, rasa, potcapul, mantia, mătăniile, crucea și făclia. Noile monahii au primit numele de Irina și Elisabeta, având-o ca nașă de călugărie pe stareța mănăstirii, stavrofora Andreea Zdrobău.

La final, Preasfințitul Părinte Samuel le-a adresat noilor monahii un cuvânt părintesc de binecuvântare, încurajându-le în drumul spiritual pe care l-au început.

În încheiere, ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru slujire, rugăciune și binecuvântare, exprimând totodată recunoștință Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, pentru binecuvântarea părintească de a se săvârși această sfântă rânduială.

La slujbă au fost prezenți monahi și monahii din mănăstirile eparhiei, preoți, rudele celor două maici și numeroși credincioși.

Text: Marian Șomlea

Foto: Marius Romilă

Mai multe poze AICI