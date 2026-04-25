PS Părinte Samuel Bistrițeanul a binecuvântat noul altar de vară al Parohiei Luna și a săvârșit Sfânta Liturghie

Sâmbătă, 25 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Luna, județul Cluj.

Cu acest prilej, de la ora 9:30, Părintele Episcop-vicar Samuel a binecuvântat noul altar de vară construit în proximitatea bisericii parohiale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: protopopul de Turda, preotul Alexandru Rus, pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău, fost păstor al comunității în perioada 1979-1981, duhovnicul Mănăstirii „Mihai Vodă”, arhim. Ilie Hanuschi, preotul paroh Gabriel Moldovan, precum și alți clerici din împrejurimi.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că Evanghelia acestei zile vorbește nu doar despre foamea trupească, ci mai ales despre foamea sufletească și despre felul în care omul se apropie de Dumnezeu:

„Am putea spune că acest fragment evanghelic ne vorbește despre foamea omului, nu doar foamea cea trupească de hrană materială, ci mai ales de foamea spirituală, de foamea sufletească și, de asemenea, despre felul în care noi Îl căutăm pe Dumnezeu. După ce acești oameni au văzut minunea înmulțirii pâinilor, au vrut să-L facă pe Iisus împărat, nu pentru că au înțeles dumnezeirea Lui, ci pentru că au văzut în El un izbăvitor de nevoi materiale, un om care le poate rezolva problemele sociale și le poate aduce hrană. Însă Mântuitorul Se retrage și nu acceptă oferta lor, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta, iar credința în Iisus Hristos nu poate fi redusă la un interes lumesc. De aceea le spune limpede: «Mă căutați nu pentru că ați văzut minuni și semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat».”

În continuare, ierarhul a subliniat că Hristos ridică mintea omului de la cele trecătoare către comuniunea cu Dumnezeu, singura care rămâne în veșnicie:

„Mulți Îl caută pe Dumnezeu doar pentru rezolvarea unor probleme concrete, lumești. Nu condamnăm aceste lucruri, este bine să căutăm ajutorul lui Dumnezeu în necazuri, dar să nu rămânem numai la atât. Dacă ne fixăm atenția doar pe cele trecătoare, rămânem niște creștini superficiali. Hristos însă vrea să ridice mintea noastră mai sus, zicând: «Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne spre viața veșnică». Ce rămâne în veșnicie este comuniunea noastră cu Dumnezeu, dacă am început-o aici, pe pământ. Această hrană este cuvântul lui Dumnezeu, harul Său, prezența Sa în viața noastră și, mai ales, împărtășirea cu dumnezeiescul Său Trup și Sânge. De aceea spune Hristos: «Eu sunt pâinea vieții. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață în el».”

În încheiere, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși la o cercetare sinceră a inimii, punând întrebarea fundamentală a vieții duhovnicești:

„Textul evanghelic ne provoacă să ne întrebăm: eu de ce Îl caut pe Dumnezeu? Îl caut doar pentru că îmi dă sau Îl caut pentru ceea ce este El? Dacă Îl căutăm doar pentru pâinea cea de toate zilele, ne vom opri la interese lumești. Dacă Îl căutăm pentru viața veșnică, vom descoperi adevărata bucurie, care nu mai depinde de împrejurările lumii acesteia. Să nu pierdem din vedere faptul că Dumnezeu ne dă pâinea cea de toate zilele chiar și dacă nu o cerem, dar El ne cheamă la ceva infinit mai mare: la împărtășirea cu El și la viața cea adevărată, care nu are sfârșit.”

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala preoților turdeni, dirijați de Pr. prof. Sorin Dindelegan.

La finalul slujbei, părintele paroh Gabriel Moldovan a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare.

Scurt istoric

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Luna a fost edificată în anul 1891, având formă de navă cu un turn central și 4 turnuri mai mici. Este construită din piatră, cărămidă și lemn, fiind acoperită cu tablă. Între anii 1980-1987, biserica a fost renovată în interior și exterior, fiind pictată pe pânză, în ulei de către pictorul Ghiță Gheorghe de la Râmnicu Vâlcea,

Un moment deosebit din viața comunității a avut loc în data de 6 septembrie 1987, când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Luna. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a lăcașului de cult.

Începând cu anul 2016, comunitatea este păstorită de părintele Gabriel Moldovan.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Marius Romilă

