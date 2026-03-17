Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a conferențiat la Alba-Iulia

În seara zilei de luni, 16 martie 2026, a avut loc cea de-a doua conferință duhovnicească organizată de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia în Postul Sfintelor Paști din acest an. Evenimentul s-a desfășurat începând cu ora 18.00, în Aula Mare „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Invitatul special al întâlnirii a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a susținut conferința cu titlul „Eliberarea din lanțurile nevăzute ale patimilor”.

Evenimentul duhovnicesc organizat de ASCOR a reunit părinți profesori ai instituțiilor de învățământ teologic din vechiul Bălgrad, preoți din întreaga Eparhie, credincioși, elevi seminariști, studenți teologi, dar și tineri ai altor programe de studii din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. În prima parte a evenimentului, părintele arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a prezentat succint câteva date biografice ale Episcopului-vicar Samuel Bistrițeanul, evidențiind activitatea pastoral-misionară și teologic-educațională bogată a ierarhului.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a explicat semnificația cuvântului „patimă”, respectiv proveniența acestuia din limba elină. Ierarhul a subliniat faptul că termenul poate avea atât o conotație negativă, definind un viciu sau o meteahnă, cât și un înțeles pozitiv, în sensul de suferință martirică, sfințitoare. De aceea, pentru a înlătura confuzia, Episcopul-vicar Samuel Bistrițeanul a punctat faptul că termenul „patimă” este adesea folosit doar în sens negativ, în timp ce pentru înțelesul pozitiv este acceptat și utilizat cu prioritate cuvântul „pătimire”.

În continuare, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, făcând referire la sensul de viciu al termenului „patimă”, a oferit exemple concludente din scrierile Noului Testament ale Sfântului Apostol Pavel și din operele consacrate ale Sfinților Părinți. Citându-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, Episcopul-vicar a reliefat următoarele cuvinte: «Patimile nu au fost create la început, împreună cu firea oamenilor, pentru că altfel ar intra în definiția firii omenești». Astfel, Preasfinția Sa a evidențiat faptul că patimile reprezintă efectul relei întrebuințări de către om a liberului său arbitru.

Adresându-se celor prezenți, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a punctat faptul că eliberarea din robia păcatului constituie o lucrare nevăzută a lui Dumnezeu, dat fiind faptul că nicio persoană nu se va putea elibera din patimi prin propriile sale puteri. În acest sens, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să depună un efort considerabil în vederea luptei cu viciile, întrucât acestea nu fac parte din firea sau natura omului. În caz contrar, o abordare superficială a luptei duhovnicești poate genera postura delicată în care patima devine a doua fire a omului aflat într-o stare lăuntrică decăzută.

La finalul prelegerii, părintele conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a adresat alese mulțumiri Episcopului-vicar Samuel pentru cuvântul ziditor transmis celor prezenți, prilej cu care a reliefat vasta experiență duhovnicească a Preasfinției Sale. În partea a doua a întâlnirii, a avut loc o sesiune de întrebări, în cadrul căreia invitatul întâlnirii a oferit răspunsuri tuturor întrebărilor primite. În încheiere, părintele arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu a mulțumit Episcopului-vicar Samuel pentru prezența în mijlocul tinerilor și a credincioșilor albaiulieni în cea de-a patra săptămână din Postul Mare.

Preasfințitul Părinte Samuel (Ioan) Cristea s-a născut la data de 25 decembrie 1963, fiind originar din comuna Ciuruleasa, județul Alba. Între anii 1986-1990, a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu. În perioada 1990-2012, Preasfinția Sa a fost eclesiarh al Catedralei arhiepiscopale din Alba Iulia și cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din orașul Marii Uniri. A fost hirotonit arhiereu la data de 7 septembrie 2025, fiind instalat în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistrițeanul”.

Text și foto: Diac. Ștefan Bretoiu / Radio Reîntregirea

Mai multe poze AICI