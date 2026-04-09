Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a slujit în Joia Mare la Biserica Studenților din Cluj-Napoca

În Sfânta și Marea Joi, 9 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul comunității de la Biserica Studenților din Campusul universitar Hașdeu al municipiului Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, începând cu ora 07:00, în biserica de lemn cu hramurile „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, ierarhul a oficiat Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia, înconjurat de un sobor de clerici, în frunte cu preotul slujitor al Bisericii Studenților, pr. Ciprian Negreanu, duhovnicul ASCOR Cluj-Napoca.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a explicat sensurile profunde ale acestei zile, pornind de la semnificația Paștilor în Vechiul Testament și ajungând la instituirea Sfintei Euharistii.

Referindu-se la originea sărbătorii, ierarhul a arătat că Paștile își au începutul în eliberarea poporului evreu din robia Egiptului, când sângele mielului pascal a devenit semnul salvării:

„Dumnezeu prin Moise i-a eliberat pe evrei din robia egipteană… a poruncit fiecărei familii să sacrifice un miel și cu sângele lui să ungă ușorii caselor… Iar prin sângele acelui miel, evreii au fost salvați, pentru că îngerul trecea peste casele unde vedea semnul sângelui.”

Preasfinția Sa a subliniat că acest miel pascal Îl prefigura pe Mântuitorul Iisus Hristos:

„Mielul acesta pascal, de fapt, îl simboliza pe Domnul Hristos… Domnul Hristos a murit pe cruce exact la ora în care preoții evrei începeau să sacrifice miei… Arătând prin aceasta că El este adevăratul miel de Paști. Așa cum prin sângele mielului evreii au fost salvați de la moarte, prin sângele lui Hristos este izbăvit nu un popor, ci toți oamenii.”

Vorbind despre Cina cea de Taină, ierarhul a evidențiat instituirea Sfintei Euharistii:

„Mântuitorul ia pâinea, o binecuvântează și prin binecuvântare devine trupul Său… «Luați, mâncați! Acesta este trupul Meu…» Iar apoi ia paharul cu vin… «Beți dintru acesta toți, acesta este sângele Meu al Noului Legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor».”

În acest context, a arătat că împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului aduce izbăvire de moartea păcatului:

„Sunt izbăviți nu de o moarte fizică, ci de moartea păcatului, care înseamnă despărțire de Dumnezeu… Ori noi, când primim Sfânta Euharistie, ne împărtășim cu viața… «Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață în el».”

Preasfinția Sa a subliniat apoi importanța pregătirii pentru Sfânta Împărtășanie, arătând că aceasta trebuie să fie o lucrare continuă:

„Cea mai bună pregătire este nu doar trei zile înainte, ci viața noastră toată… Spălarea hainelor înseamnă, de fapt, spălarea sufletului printr-o pocăință sinceră și printr-o spovedanie sinceră… atunci harul lui Dumnezeu poate să lucreze în noi.”

De asemenea, ierarhul a evidențiat că împărtășirea reprezintă culmea vieții duhovnicești, dar presupune și responsabilitate:

„Împărtășirea este culmea cea mai înaltă a vieții duhovnicești… este ca și când am urcat pe cel mai înalt munte… După ce ne împărtășim, cum să trăim noi cu Hristos ca să nu-L pierdem?… Împărtășania ține până nu păcătuiești, cât reușești să fii în comuniune deplină cu Hristos.”

În final, Preasfinția Sa a îndemnat la împărtășire deasă, dar cu discernământ și pregătire:

„Este mai bine să ne împărtășim cât de des putem… dar să nu facem din aceasta o rutină… Este mai de folos să ne împărtășim având dorință, sete, foame de Hristos, decât fără să-L apreciem.”

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al Bisericii Studenților.

Potrivit Triodului, în Sfânta și Marea Joi, dumnezeieștii Părinți, urmând învățăturilor Sfinților Apostoli și ale Sfintelor Evanghelii, au rânduit prăznuirea a patru momente: spălarea picioarelor, Cina cea de Taină – adică instituirea Sfintei Euharistii –, rugăciunea cea mai presus de fire și vânzarea Domnului.

La finalul Sfintei Liturghii, în amintirea episodului spălării picioarelor apostolilor de către Mântuitorul Iisus Hristos, la Cina cea de Taină, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, încins cu un ștergar, a spălat picioarele a doisprezece tineri din cadrul ASCOR Cluj-Napoca.

Această rânduială reprezintă o pildă de dragoste și un îndemn la smerenie și la iubirea aproapelui.

La finalul slujbei, părintele Ciprian Negreanu a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare.

În seara aceleiași zile, de la ora 18:00, la biserica „Schimbarea la Față” de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va oficia Denia celor Douăsprezece Evanghelii.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Sebastian Suărășan

