Actualitatea religioasă

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, în mijlocul comunității natale din Ciuruleasa, județul Alba

de | nov. 1, 2025

Vineri, 31 octombrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul comunității din satul natal, Ciuruleasa, județul Alba.

De la ora 15:00, ierarhul, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba Sfeștaniei și a binecuvântat lucrările de renovare și modernizare realizate la Școala Gimnazială din localitate – instituția în care Preasfinția Sa a învățat în perioada 1970–1978.

Evenimentul a avut o semnificație deosebită, fiind prima slujire a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul în satul natal, de la momentul hirotoniei sale ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

Din soborul slujitor au făcut parte pr. Andrei Bâldea, protopopul de Câmpeni, pr. Traian Borza, parohul locului, precum și alți clerici invitați.

În cuvântul rostit la final, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit despre rolul educației în formarea tinerelor generații și a felicitat pe toți cei implicați în acest proiect important pentru viața comunității.

Despre semnificația momentului și despre efortul comun care a făcut posibilă modernizarea școlii au vorbit primarul comunei Ciuruleasa, Ioan-Marius Cioara, deputatul Voicu Vușcan, subprefectul județului Alba, Sandu Heler, reprezentanți ai cultelor neoprotestante, precum și directorul instituției, Nicolae-Rusalin Sicoe, care, în calitate de gazdă, a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare.

La final, ierarhul a oferit cărți duhovnicești credincioșilor prezenți, exprimându-și bucuria revederii cu fiii satului natal.

Slujba și momentul festiv s-au desfășurat în prezența oficialităților locale, a cadrelor didactice, a numeroși credincioși și a fiilor satului, mulți îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

Text și foto: Marian Șomlea

Mai multe poze AICI

