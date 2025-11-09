Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, în mijlocul credincioșilor din Gheorgheni, la 35 de ani de la înființarea parohiei

În Duminica a 24-a după Rusalii, a Învierii fiicei lui Iair, 9 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din satul Gheorgheni, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj, cu prilejul aniversării a 35 de ani de la înființarea Parohiei cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfânta Treime”.

De la ora 10:00, pe un podium special amenajat în curtea bisericii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din soborul slujitor au făcut parte: pr. Dan Hognogi, protopopul de Cluj I, pr. Iustin Tira, fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, pr. Dan-Alexandru Horvat, parohul comunității, arhid. Dan Văscu, directorul Radio Renașterea, foștii slujitori ai parohiei din anul 1990 și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură despre nădejdea care este mai presus de orice nădejde, arătând că mântuirea nu se sprijină doar pe puterea omului, ci pe credința și dragostea lui Dumnezeu.

„Vorbind despre nădejdea cea mai presus de orice nădejde, Mântuitorul ne arată că mântuirea nu stă doar în puterea omului, ci mai ales în lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum i-a spus Sfântului Siluan Athonitul: «Ține mintea ta în iad, dar nu deznădăjdui». Chiar și dacă te simți că ești în iad, nu deznădăjdui, pentru că Dumnezeu te poate mântui și din iad. Aceasta este nădejdea pe care trebuie să o purtăm: nu pentru că avem motive omenești să nădăjduim, ci pentru că avem credința că puterea lui Dumnezeu poate ridica pe oricine.”

De asemenea, Preasfinția Sa a amintit că vindecarea sufletului este mai importantă decât cea trupească:

„Oamenii din Evanghelia de astăzi s-au încrezut doar în rațiunea lor și au spus: a murit, ce mai poate face Iisus? Dar credința merge dincolo de rațiune. Este atât de importantă credința, pentru că mai importantă decât tămăduirea trupească este mântuirea sufletului. Așa cum i-a spus Mântuitorul femeii cu scurgere de sânge: «Credința ta te-a mântuit». Iar sufletul se tămăduiește prin credință și nădejdea pe care Dumnezeu o sădește în inimile noastre prin dragostea Sa nemărginită.”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal „Theotokos”, dirijat de Silviu Bălan, iar la chinonic a cântat Raluca Drule, tânără interpretă de muzică populară.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii parohiei. În semn de prețuire, preotul paroh Dan-Alexandru Horvat i-a oferit ierarhului un pergament bizantin cu Sfântul Arhanghel Mihail și o mapă realizată la Academia de Arte Bizantine din Cluj-Napoca.

La sărbătoarea bisericii au participat numeroși credincioși, precum și oficialități locale, în frunte cu primarul comunei Feleacu, Victor-Gabriel Costea, care, împreună cu credincioșii, a trăit momente de înălțare duhovnicească în rugăciune, cântare și comuniune frățească.

Zilele hramului

Cu ocazia hramului istoric și a aniversării a 35 de ani de existență a parohiei, comunitatea din Gheorgheni a organizat, în perioada 7–9 noiembrie 2025, o serie de manifestări religioase, culturale și educaționale.

Programul a debutat vineri, 7 noiembrie, cu Vecernia Mare cu Litie, la care copiii parohiei s-au implicat activ prin rugăciune și cântare.

Sâmbătă, 8 noiembrie, de praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie oficiată în biserică, la care răspunsurile au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin”, dirijat de lector univ. dr. Sorin Albu. După-amiază, a avut loc un vernisaj cu fotografii vechi din viața satului și a bisericii, iar copiii au desfășurat activități catehetice și practice, în cadrul cărora au confecționat metanii și au descoperit istoria parohiei și a înaintașilor lor.

Scurt istoric

Biserica cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfânta Treime” din satul Gheorgheni, Protopopiatul Cluj I, a fost ridicată pe fundația vechii biserici, în perioada 1986–1989, și a fost târnosită la 10 septembrie 1989 de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Iustinian Chira, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

Din decembrie 2018, parohia este păstorită de pr. Dan-Alexandru Horvat, care, din anul 2021, a inițiat ample lucrări de consolidare, renovare și înfrumusețare a lăcașului de cult. Acestea au cuprins subzidiri succesive, montarea unui sistem de drenaj și captare a apei, consolidarea pereților, refacerea acoperișului, schimbarea geamurilor și a ușilor din lemn masiv de stejar, un nou sistem de încălzire prin pardoseală, instalație electrică modernizată, sistem de transmisie audio-video în timp real, zidirea unui iconostas din cărămidă plină cu icoane în mozaic, precum și restaurarea icoanelor istorice din patrimoniul parohiei.

La 13 iunie 2022, în a doua zi de Rusalii, biserica a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, în sobor de preoți și diaconi, primind cu acest prilej cel de-al doilea hram – „Sfânta Treime”.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Daiana Ghisa si Andrei Horvat

