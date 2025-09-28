Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, în mijlocul credincioșilor din Răscruci, la 700 de ani de la atestarea satului

În Duminica a 18-a după Rusalii, 28 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia Răscruci, Protopopiatul Cluj I, cu prilejul aniversării a 700 de ani de la înființarea satului.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte protopopul de Cluj I, pr. Dan Hognogi, arhid. lect. univ. dr. Răzvan Brudiu, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, pr. paroh Dan Balog, fostul paroh – pr. pensionar Ioan Câmpean, precum și alți preoți invitați. Răspunsurile la strană au fost date de corul parohiei.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Samuel a vorbit despre importanța ascultării și a hrănirii sufletului cu cuvântul lui Dumnezeu, pornind de la pericopa evanghelică a pescuirii minunate:

„Mântuitorul întotdeauna a fost ca un fel de magnet care îi atrăgea pe oameni. Oamenii simțeau că este vorba de un Om cu totul și cu totul deosebit. Îi învăța nu ca și cărturarii și fariseii, ci într-un mod special, din inimă, din suflet, și de aceea erau atrași de cuvântul Său. […] Noi nu pierdem nimic atunci când ne facem timp ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce ascultă și împlinesc poruncile lui Hristos nu dobândesc doar mântuirea și viața veșnică, ci și un câștig aici pe pământ.”

Totodată, ierarhul a subliniat că ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare chiar și în viața aceasta, nu doar în cea viitoare, citând texte din Sfânta Scriptură care arată că „dacă oamenii se străduiesc să asculte de Dumnezeu, vine binecuvântarea în locul blestemului”.

„Există o opinie greșită cum că aici, pe pământ, nu putem trăi o viață fericită, din cauza păcatului strămoșesc. Dar Sfânta Scriptură ne arată că, dacă păcatul lipsește și omul ascultă de Dumnezeu, vine binecuvântarea în locul blestemului. Prorocul Isaia spune: De veți vrea și de mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. Iar Mântuitorul, în Evanghelia după Matei, ne învață: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Și în Evanghelia după Marcu găsim făgăduința că Dumnezeu răsplătește însutit încă din viața aceasta pe cei care își jertfesc viața pentru El. Așadar, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu aduce nu doar fericirea veșnică, ci și binecuvântări concrete pe pământ.”

La finalul slujbei, părintele paroh Dan Balog și-a exprimat bucuria de a-l avea în mijlocul comunității pe Preasfințitul Samuel și i-a mulțumit pentru binecuvântare. În semn de recunoștință, parohia i-a oferit ierarhului un epitrahil și un omofor mic.

De asemenea, reprezentantul Primăriei Bonțida, domnul Sorin Berea, a dăruit Preasfinției Sale o plachetă de recunoștință și o diplomă aniversară. Distincții similare au fost oferite și părintelui protopop Dan Hognogi, precum și actualului paroh, pr. Dan Balog.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Samuel a împărțit iconițe tuturor credincioșilor prezenți, ca semn de binecuvântare și aducere aminte a momentului aniversar.

Mai multe poze AICI.