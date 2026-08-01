Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul în mijlocul participanților la Tabăra studențească de vară organizată de ASCOR Cluj-Napoca

De sărbătoarea Scoaterii Sfintei Cruci, sâmbătă, 1 august 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Scrind-Frăsinet, județul Cluj. Vizita ierarhului a avut loc în contextul desfășurării Taberei studențești de vară organizată de ASCOR Cluj-Napoca, în perioada 31 iulie – 9 august 2026, la Scrind-Frăsinet, sub genericul „Sfințirea familiei prin Biserică – Marea Familie”.

Cu acest prilej, de la ora 08:00, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil”, având alături un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: preotul Dan-Ionuț Lupuțan, protopopul de Huedin, preotul Ciprian Negreanu, duhovnicul ASCOR Cluj-Napoca, preotul paroh Ovidiu Joldeș și arhidiaconul Alexandru Salvan, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sfântul Lavrentie al Cernigovului” al Bisericii Studenților.

La slujbă au participat numeroși credincioși din localitate, precum și studenții participanți la tabăra de vară.

În continuare, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul s-a întâlnit cu tinerii participanți la tabără, susținând o conferință pe tema familiei creștine. La finalul expunerii, studenții au avut prilejul să adreseze întrebări și să dialogheze cu ierarhul pe diferite teme de interes duhovnicesc.

Istoric

Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Scrind-Frăsinet a fost zidită în anul 1934.

De-a lungul timpului, lăcașul de cult a trecut prin mai multe etape de înnoire și înfrumusețare. În anul 1977 au fost executate lucrări de reparații la exterior, a fost introdus curentul electric, iar interiorul bisericii a fost împodobit cu pictură, executată de pictorul Ion Răuț din Turnu Severin.

Un moment deosebit din viața comunității a avut loc în data de 11 iulie 1982, când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din satul Scrind-Frăsinet, prilej cu care a oficiat slujba de târnosire a lăcașului de rugăciune.

Parohia Ciuleni, cu filia Scrind-Frăsinet, este păstorită de părintele Ovidiu Joldeș.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Marian Șomlea

Foto credit: Sebastian Suărășan