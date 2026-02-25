Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, invitat în noul episod al podcastului „Vocea Copiilor”

Elevii de gimnaziu ai Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca continuă seria dialogurilor de suflet din cadrul proiectului „Vocea Copiilor”. Cel mai recent episod îl are ca invitat pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, într-un dialog realizat de tânăra Anisia Maria Frumos.

Podcastul „Vocea Copiilor” s-a impus ca un spațiu autentic de mărturisire și educație, fiind o inițiativă a elevilor colegiului ortodox clujean. Proiectul este coordonat de prof. Anca Dumitrița Feneșan, iar din echipa care îl desfășoară fac parte elevi din clasele de gimnaziu, care dezbat subiecte de interes pentru copii și adolescenți, într-un cadru al dialogului deschis și al comunicării responsabile.

De-a lungul timpului, printre invitații podcastului s-au numărat directorul colegiului, pr. prof. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, directorul adjunct, pr. prof. Adrian Mureșan, pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, precum și alți profesori ai colegiului. Totodată, elevii au avut ca invitați istorici, cadre medicale și colegi din școală, care au abordat teme variate și actuale, relevante pentru formarea tinerilor.

O mărturie despre vocație și statornicie

Intitulat sugestiv „Grăiește, Doamne, că robul Tău ascultă!”, noul episod depășește granițele unui simplu interviu și devine o confesiune despre formarea omului din spatele ierarhului. Preasfințitul Samuel i-a purtat pe ascultători spre rădăcinile sale din Munții Apuseni, evocând copilăria petrecută în satul Ciuruleasa și modul în care credința a rămas vie într-o perioadă în care propaganda ateistă domina școlile.

Ierarhul a rememorat dragostea bunicilor și a părinților, precum și lectura discretă a cărților religioase, care i-au aprins în suflet dorința de a sluji Bisericii. Drumul către Seminarul Teologic nu a fost lipsit de încercări. La finalul clasei a X-a, autoritățile vremii au încercat să îi blocheze accesul către învățământul teologic, considerând alegerea sa o „rușine” pentru sistemul de atunci. Lecția transmisă tinerilor este una a perseverenței și a încrederii în pronia divină.

Deși astăzi poartă responsabilitatea arhieriei, Preasfințitul Samuel a subliniat că nu s-a îndepărtat de sufletele elevilor, continuând să își asume rolul de duhovnic și să fie prezent în mijlocul tinerilor, chiar și într-un program mai solicitant.

Dialogul s-a încheiat cu o reflecție asupra modului în care creștinii sunt chemați să răspundă provocărilor lumii contemporane. Întrebat despre gestionarea conflictelor sau a batjocurii la adresa credinței, ierarhul a îndemnat la blândețe și rugăciune, arătând că Dumnezeu este un pedagog desăvârșit care ne învață, treptat, virtutea răbdării. În plan personal, a mărturisit dragostea deosebită pentru sărbătoarea Sfintelor Paști, care, prin pregătirea din Săptămâna Mare, aduce o bucurie duhovnicească profundă și așezată.

Calitatea tehnică a acestui episod a fost asigurată de Traian Marian.

Episodul poate fi urmărit integral pe platformele dedicate proiectului „Vocea Copiilor”.