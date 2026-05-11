Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, invitat la București pentru o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va găzdui joi, 14 mai 2026, conferința intitulată „Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi”. Invitatul acestui eveniment de înaltă ținută duhovnicească este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Manifestarea este organizată de studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă”, care au ales o temă de actualitate pentru omul contemporan, aflat adesea între agitația cotidiană și căutarea unui sens profund al existenței. Conferința pune în lumină faptul că smerenia nu este doar o virtute teoretică, ci o stare interioară de echilibru și de așezare în fața lui Dumnezeu, dobândită prin rugăciune, răbdare și discernământ.

Organizatorii evenimentului subliniază că, într-o lume marcată de grabă, smerenia devine o adevărată putere lăuntrică, prin care credinciosul descoperă adevărata libertate sufletească și puterea de a ierta. Întâlnirea va avea loc în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, începând cu ora 18:00.

Programul manifestărilor duhovnicești este completat de un pelerinaj tematic dedicat Sfintelor femei din neamul românesc, considerate modele de viață creștină. Participanții vor merge în rugăciune la bisericile și mănăstirile din Arhiepiscopia Bucureștilor, poposind la Mănăstirile Samurcășești, Pasărea și Cernica, precum și la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, pentru a cinsti memoria și pilda de viață a sfintelor recent canonizate de Biserica noastră.