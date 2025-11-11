Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, la hramul bisericii „Sfântul Mina” din Cluj-Napoca

În ziua de marți, 11 noiembrie 2025, când Biserica Ortodoxă l-a prăznuit pe Sfântul Mare Mucenic Mina, apărătorul celor nedreptățiți și grabnic ajutător în nevoi, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit Sfânta Liturghie în parohia clujeană care poartă hramul sfântului.

Slujba arhierească a fost oficiată la demisolul bisericii din cartierul Bună Ziua, începând cu ora 10:00, înconjurat de un sobor de clerici. Din soborul slujitor au făcut parte: consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean, protopopul de Cluj-Napoca, preotul Alexandru Constantin Ciui, preotul paroh Dumitru Bărbos, preotul slujitor Iliuță Gabriel Popa, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură, punând în lumină credința și curajul Sfântului Mare Mucenic Mina și îndemnând credincioșii să aibă statornicie în urmarea lui Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de Mariana Iorga, absolventă a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

La finalul slujbei, preotul paroh Dumitru Bărbos a adresat mulțumiri ierarhului pentru slujirea arhierească, pentru binecuvântarea adusă comunității și pentru apropierea de credincioși. În semn de prețuire, Preasfinția Sa a primit o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Mina din partea parohiei.

Sărbătoarea hramului a adunat numeroși credincioși din cartierul Bună Ziua și din alte zone ale orașului, care au trăit momente de rugăciune și comuniune, în duhul credinței și al bucuriei creștine.

Scurt istoric al parohiei

Parohia Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Cluj-Napoca a fost înființată în anul 2008, pentru a deservi credincioșii din cartierul Bună Ziua – o zonă aflată într-o continuă dezvoltare urbană și demografică.

Piatra de temelie a noii biserici parohiale a fost pusă la 11 noiembrie 2012, de către vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul). La început, credincioșii participau la sfintele slujbe într-o bisericuță din lemn, binecuvântată la 11 noiembrie 2009, iar din ajunul Crăciunului anului 2016, slujbele se oficiază la demisolul noului lăcaș de cult.

Un moment important în viața comunității a fost 11 noiembrie 2021, când Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Neophytos Kongai, Episcopul Ortodox de Nyeri și Muntele Kenya, au sfințit icoana Sfântului Mina, realizată în tehnica mozaic pe fațada bisericii. În prezent, se desfășoară lucrări de tencuire și placare exterioară, finalizate în proporție de 80%, urmând pregătirea pentru începerea picturii în mozaic.

Pe plan pastoral și comunitar, parohia s-a remarcat printr-o activitate constantă și diversificată. Din anul 2011, se desfășoară un program recreativ-educativ pentru copii și adulți, cu specific religios, care include ateliere de pictură, activități social-caritabile, vizionări de filme și pelerinaje. Tot aici funcționează Asociația „Locul lui Mina”, care coordonează activitățile socio-culturale și educaționale ale comunității.

Parohia derulează programe de sprijin social pentru persoane vulnerabile, activități educative pentru tineri, dar și evenimente culturale și tradiționale devenite repere anuale, precum „Hai să facem Ziua Bună” și „Sărbătoarea portului popular”. De asemenea, târgurile de Rusalii și de Crăciun s-au transformat în frumoase tradiții comunitare.

Prin toate aceste activități, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” contribuie activ la întărirea credinței, la păstrarea tradițiilor românești și la dezvoltarea vieții culturale și spirituale a cartierului Bună Ziua. Comunitatea este păstorită de preotul paroh Dumitru Bărbos, alături de preotul slujitor Iliuță Gabriel Popa.

Text și foto: Marian Șomlea

