Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va sluji de hram la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Cluj-Napoca

Duminică, 14 septembrie 2025, Parohia Ortodoxă „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Apostol Bartolomeu” din cartierul Plopilor, Cluj-Napoca, își serbează hramul.

Cu acest prilej, de la ora 9:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba religioasă, credincioșii se vor bucura de un concert de pricesne și de un program artistic susținut de îndrăgiți cântăreți de muzică populară.

Preoții parohiei, Gavril Vârva (paroh) și Cristian Timar, alături de Consiliul parohial, îi așteaptă pe toți credincioșii să ia parte la sărbătoarea comunității, într-o zi de rugăciune, bucurie și comuniune frățească.

Biserica cu hramurile „Înălţarea Sfintei Cruci” şi „Sfântul Apostol Bartolomeu”, aflată pe strada Plopilor din municipiul Cluj-Napoca, a fost construită între anii 1997 și 2007 prin strădania părintelui Iulian Benche și a fost sfinţită la 2 septembrie 2007 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania.

În urma unor degradări, lăcașul de cult a trecut printr-un amplu proces de restaurare în perioada 2013–2014. La finalizarea lucrărilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oficiat, în 11 iunie 2014, slujba de binecuvântare și a rânduit al doilea hram al bisericii: „Sfântul Apostol Bartolomeu”. Parohia are în păstrare și un fragment din sfintele moaște ale Apostolului.

În toamna aceluiași an, vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul) a binecuvântat lucrările de amenajare realizate la demisolul bisericii – pictură, mobilier și alte dotări –, spațiu destinat întâlnirilor cu copiii și tinerii. Aici se desfășoară săptămânal activități catehetice, culturale, sportive și social-filantropice, precum și un atelier de pictură pe sticlă.

Astăzi, parohia este păstorită de părintele paroh Gavril Vârva, care a slujit vreme de 18 ani ca arhidiacon al Mitropolitului Bartolomeu Anania, alături de părintele slujitor Cristian Timar.